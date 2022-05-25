صهیونیست ها خانه «محمد جوده» را تخریب و به خانواده او حمله کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در ادامه جنایت‌ها و اقدام شرارت بار رژیم صهیونیستی، روز چهارشنبه نظامیان این رژیم به محل سکونت خانواده‌ای فلسطینی در شهرک بیت صفافا در جنوب شرق قدس اشغالی حمله کرده و این منزل مسکونی را به صورت فجیعی تخریب کردند.

در همین ارتباط نیز منابع فلسطینی با تائید این خبر، افزوده اند که نظامیان صهیونیستی بوسیله چندین دستگاه لودر نظامی به منطقه الصافح در شهرک بیت صفافا یورش برده و آنجا را تخریب کرده اند. همچنین گفته شده که خانه تخریب شده متعلق به «محمد جوده»، شهروند فلسطینی بوده و تخریب آن را واکنش و اعتراض و خشم مردم منطقه همراه شده است.

علاوه بر این گفته شده که علاوه بر تخریب این خانه، صهیونیست‌ها اعضای این خانواده فلسطینی را هم مورد حمله و ضرب و شتم شدید قرار دادند تا آنجا که در محل حادثه تا ساعت‌ها فضایی بسیار متشنج حاکم بوده است.

همسر «محمد جوده»، که خانه محل سکونت خود را از دست داده، همچنین گفت: «تخریب خانه آن‌ها بدون اخطار قبلی و به طور ناگهانی انجام گرفته است.

پیش از این دفتر هماهنگی امور انسانی سازمان ملل در اراضی اشغالی موسوم به اوچا در گزارشی اعلام کرده بود که صهیونیست‌ها از ۱۹ آوریل تا ۹ می گذشته حداقل ۹ ساختمان مسکونی متعلق به فلسطینیان را تخریب یا مصادره کرده اند و این روند بسیار مخرب همچنان ادامه دارد. این گزارش همچنین خواستار آن شده که ساخت شهرک‌های مسکونی صهیونیستی و ادامه اشغالگری در مناطق فلسطینی متوقف شود.