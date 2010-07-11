پیرمرد بیگناه فلسطینی زیر چرخهای خودرو شهرک نشین صهیونیست له شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "محمود جوده صبیح" پیرمرد 79 ساله فلسطینی ساکن روستای الخضر در جنوب بیت لحم در کرانه باختری اشغالی در پی برخورد عمدی یک شهرک نشین صهیونیست با خودروی خود با وی به شدت زخمی شد.



شاهدان گفتند : جوده صبیح قصد رفتن به مزرعه کشاورزی خود در منطقه عین فاغور را داشت که ناگهان، شهرک نشین صهیونیست با خودرو خود، او را زیر گرفت و به شدت زخمی کرد.



پیرمرد مجروح بلافاصله به بیمارستان الیمامه در نزدیک روستای محل سکونتش منتقل شد، اما منابع بیمارستانی حال وی را بسیار خطرناک توصیف کرده اند.



خاطر نشان می شود ملت فلسطین علاوه بر تحمل درد و رنج اشغالگری و اقدامات تجاوزکارانه نظامیان صهیونیست، با اقدامات وحشیانه مستمر شهرک نشینان صهیونیست هم روبرو هستند که نکته مهم در این زمینه حمایت کامل رژیم صهیونیستی و نظامیان این رژیم از اقدامات تجاوزکارانه شهرک نشینان است.