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۴ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۳۴

سرمربی تیم فوتبال تراکتور:

سقوط فجر سپاسی شیراز باعث ناراحتی ما شد

سقوط فجر سپاسی شیراز باعث ناراحتی ما شد

تبریز- سرمربی تیم فوتبال تراکتور گفت: سقوط فجر سپاسی شیراز به لیگ دسته یک باعث ناراحتی ما شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارطغرول ساغلام شامگاه چهارشنبه بعداز پیروزی تیمش برابر فجر سپاسی در تبریز گفت: به خاطر حادثه تلخ آبادان و کسانی که در این حادثه، جان باختند ناراحت هستیم و از اینجا ناراحتی و همدردی‌مان را اعلام می‌کنیم. برای نزدیکان از دست‌رفتگان آرزوی صبر و سلامتی داریم و برای آنهایی که آسیب دیده‌اند هم آرزوی بهبود داریم.

وی سپس به سقوط فجر به دسته یک اشاره داشت و افزود: بعد از بازی به همان اندازه که برادران ما در تیم حریف روی زمین نشسته و ناراحت بودند، ما هم ناراحت شدیم.

ساغلام ابراز داشت: همین که امروز این مسئله را درک کردید و بابت حسن نیتی که داشتید، باید از شما تشکر کنم. آن طرف یک عده به خاطر سقوط ناراحت هستند و به همین دلیل مناسب نمی‌بینم که بخواهیم اینجا تجزیه تحلیل بازی را انجام بدهیم. برای همین تصمیم دارم که امروز کوتاه صحبت کنم.

وی ادامه داد: امروز یکی از سخت‌ترین روزهای فوتبال را تجربه کردیم. بازی کردن در این بازی‌ها و با انگیزه بودن، خیلی راحت نیست. در این خصوص قبلاً هم با بازیکنان صحبت کردیم و ما نمایندگان یک جامعه ورزشی بزرگ سربلند و باشرف هستیم.

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کد مطلب 5499640

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    نظرات

    • تبریز اوغلی IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
      21 0
      پاسخ
      به خدا قسم ماباهمه تیم های لیگ مثل برادریم قدمشون رو چشممون فقط با لنگ مشکل داریم اونم بخاطر مسائلی که همه می‌دونن...

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