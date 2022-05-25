سقوط فجر سپاسی شیراز باعث ناراحتی ما شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارطغرول ساغلام شامگاه چهارشنبه بعداز پیروزی تیمش برابر فجر سپاسی در تبریز گفت: به خاطر حادثه تلخ آبادان و کسانی که در این حادثه، جان باختند ناراحت هستیم و از اینجا ناراحتی و همدردی‌مان را اعلام می‌کنیم. برای نزدیکان از دست‌رفتگان آرزوی صبر و سلامتی داریم و برای آنهایی که آسیب دیده‌اند هم آرزوی بهبود داریم.

وی سپس به سقوط فجر به دسته یک اشاره داشت و افزود: بعد از بازی به همان اندازه که برادران ما در تیم حریف روی زمین نشسته و ناراحت بودند، ما هم ناراحت شدیم.

ساغلام ابراز داشت: همین که امروز این مسئله را درک کردید و بابت حسن نیتی که داشتید، باید از شما تشکر کنم. آن طرف یک عده به خاطر سقوط ناراحت هستند و به همین دلیل مناسب نمی‌بینم که بخواهیم اینجا تجزیه تحلیل بازی را انجام بدهیم. برای همین تصمیم دارم که امروز کوتاه صحبت کنم.

وی ادامه داد: امروز یکی از سخت‌ترین روزهای فوتبال را تجربه کردیم. بازی کردن در این بازی‌ها و با انگیزه بودن، خیلی راحت نیست. در این خصوص قبلاً هم با بازیکنان صحبت کردیم و ما نمایندگان یک جامعه ورزشی بزرگ سربلند و باشرف هستیم.

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