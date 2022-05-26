به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری عصر پنچشنبه در جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان کرمانشاه که در محل استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار کرد: حفاظت از سلامت و بهداشت مردم استان خطقرمز و اولویت مسئولان است اما درعینحال تعطیل شدن هر روز در استان خسارت قابلتوجهی به اقتصاد و کسبوکار کرمانشاهیها وارد میکند بنابراین تمام تلاش آن است که جز در موارد ضرورت و برای حفظ سلامت و بهداشت مردم استان تصمیم به تعطیلی ادارات، بانکها و مراکز آموزشی نگیریم.
وی افزود: بر همین اساس تلاش داریم تا دادههای هواشناسی و پیشبینیهای نسبتاً دقیق را مبنای کار قرار دهیم تا خطا در تصمیمگیری را به کمترین اندازه برسانیم.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: درحالیکه برخی در فضای مجازی مدعی بودند اعلام تعطیلی روز چهارشنبه در برخی استانهای همجوار یک دلیل مناسب برای اعلام تعطیلی در کرمانشاه است اما دیدیم که همان استانهای همسایه روز گذشته شاهد یک هوای نسبتاً مساعد بودند.
فخری خاطر نشان کرد: مدتی است که آلودگی هوا نسبت به سالهای گذشته در استان کرمانشاه و کشور بیشتر و منجر به مشکلاتی برای مردم شده است.
وی با بیان اینکه سلامت و تندرستی مردم برای نظام جمهوری اسلامی ایران در اولویت اول قرار دارد، ادامه داد: همه مسئولین کشوری و استانی نهایت اهتمام خود را برای کم اثر کردن شرایط آلودگی هوا برای مردم به کار گرفتهاند اما منشأ این گردوغبارها خارج از کشور بوده و در کشورهای سوریه، عربستان و عراق شکل میگیرد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: اتخاذ تصمیم در شرایط اضطرار و بحرانی بسیار مهم است و در استان تلاش میکنیم تصمیم گیریها بر اساس دادههای دقیق هواشناسی و محیط زیست باشد و هر چقدر در این زمینه دادهها دقیقتر باشد منجر به اتخاذ تصمیم صحیحتر خواهد شد.
فخری با اشاره به نحوه تصمیم گیریها درباره تعطیلیهای ناشی از آلودگی هوا در چند روز گذشته در استان کرمانشاه، افزود: دوشنبه شب با توجه به دادههای هواشناسی و محیط زیست استان کرمانشاه تصمیم به تعطیلی ادارات، مدارس و دانشگاهها برای روز سه شنبه سوم خردادماه کردیم اما در سه شنبه شب با توجه به دادههای این ۲ ستگاه مبنی بر اینکه وضع هوا در روز چهارشنبه بهتر میشود برای این روز فقط مدارس و دانشگاهها را تعطیل کردیم و همه مشاهده کردند که شرایط در روز چهارشنبه نسبت به روز سه شنبه بهتر شد.
وی با بیان اینکه حفظ سلامت شهروندان در اولویت اول کاری ما قرار دارد، تاکید کرد: علاوه بر این موضوع باید تلاش کنیم که به اقتصاد هم ضربه وارد نشود زیرا با هر تعطیلی بخش اقتصاد متحمل خسارت شدیدی میشود.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه بیان کرد: مردم استان کرمانشاه مطمئن باشند که بر اساس دادههای هواشناسی و محیط زیست که همواره از آنان خواستهایم که دادههای دقیق ارائه دهند تصمیمات معقول و منطقی خواهیم گرفت تا هم سلامت مردم به خطر نیفتد و هم اینکه اقتصاد و کسب و کار مردم دچار مشکل نشود.
فخری گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، همه دستگاههای اجرایی و ذیربط ملزم به رعایت شرایط اضطرار ناشی از آلودگی هوا هستند و همه باید به ایجاد شرایط بهتر برای هوای پاک کمک کنند و چنانچه دستگاهی در این زمینه اقدام مناسبی نداشته باشد حتماً به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
وی با اشاره به انتشار خبری مبنی بر اعلام تعطیلی ادارات برای روز چهارشنبه در فضای مجازی، گفت: متأسفانه بعضی از افراد در فضای مجازی به نام مدیرکل مدیریت بحران استانداری اقدام به اعلام تعطیلی ادارات در روز چهارشنبه کردند و با جعل اخبار مانع از اطلاع رسانی مناسب در جامعه شدند.
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