به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی که برای شرکت در چهارمین گفتگوی امنیت منطقه‌ای به تاجیکستان سفر کرده، با نیکلای پاتروشف دبیر شورای امنیت فدراسیون روسیه دیدار و پیرامون مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

در این دیدار دریابان شمخانی با ابراز رضایت از سطح عالی رایزنی‌های دو کشور در سطوح مختلف بر ضرورت تقویت هر چه بیشتر همکاری‌های ایران و روسیه با توجه به تحولات جدید در عرصه بین‌المللی تاکید کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به اعمال تحریم‌های گسترده غرب علیه روسیه خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران ۴۳ سال است که در معرض تحریم قرار دارد و به نماد بی‌اثر بودن تحریم برای تحمیل اراده سیاسی به کشورهای مستقل تبدیل شده است.



شمخانی بر ضرورت پی‌ریزی همکاری‌های راهبردی تهران، مسکو برای مواجهه با سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا تاکید کرد و افزود: به نظر می‌رسد تحریم‌ها علیه روسیه با پایان جنگ لغو نخواهد شد و از این رو باید برای تدوین نظام منسجم همکاری بین کشورهای تحریم شده در افق راهبردی و بلندمدت برنامه‌ریزی شود.

وی ایجاد جهش اساسی در تعاملات و مناسبات اقتصادی دو طرف را از مهم‌ترین ابعاد روابط و عامل تسریع در ارتقای ابعاد دیگر همکاری‌ها دانست و گفت: بسترسازی برای زیست مشترک در شرایط تحریمی و تبدیل تحریم‌ها به فرصتی برای تقویت اقتصاد مولد و درون‌زا ضروری است.

شمخانی گفت: توسعه همکاری کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای و پیش‌بینی سازوکارهای مشترک مالی، بانکی و تعرفه‌ای میان اعضاء این سازمان یکی از اقدامات مهمی است که می‌تواند از تاثیرگذاری ابزار غیر قانونی تحریم بر مناسبات اقتصادی و تجاری میان کشورها جلوگیری کند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبیین تلاش غرب برای سرگرم‌سازی روسیه در بحران اوکراین برای کاهش تمرکز این کشور در حوزه‌های دیگر به‌ویژه آسیای مرکزی، قفقاز و سوریه اظهار داشت: برخی کشورها با سوء استفاده از بحران اوکراین به‌دنبال اجرای طرح‌های توسعه‌طلبانه در منطقه و پیگیری اهداف بلند پروازانه خود هستند که باید با آن مقابله جدی شود.

شمخانی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت افغانستان و ادامه حضور ناامن‌ساز گروه‌های مختلف تروریستی در این کشور افزود: فقدان شکل‌گیری دولت فراگیر در این کشور یکی از اصلی‌ترین دلایل تداوم بی‌ثباتی و ناامنی و افزایش فشارهای اقتصادی و معیشتی به مردم است.

شمخانی در پایان، همکاری نزدیک‌تر و برنامه‌ریزی شده نهادهای امنیت ملی دو کشور برای فراهم کردن بسترهای لازم در حوزه مناسبات جدید اقتصادی، تجاری، مالی و امنیتی دوجانبه به‌ویژه در شرایط تحریم را از الزامات شرایط موجود اعلام کرد و گفت: برای تحقق این مهم آماده تداوم نشست‌های مقامات ذیربط دو کشور در تهران و مسکو هستیم.