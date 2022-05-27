دولت سیزدهم به دنبال خدمت بیشتر به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمیفرزاد استاندار همدان ضمن حضور در یادواره شهدای روستای علیآباد دمق واقع در شهرستان ملایر اظهار کرد: دولت سیزدهم تمام توان خود را به کارگرفته تا بتواند پاسخگوی اعتماد، صلابت و پایمردی مردم باشد.
وی ادامه داد: قول میدهیم تمام توان خود را در جهت خدمت رسانی به استان، شهرها و روستاهای همدان به ویژه علیآباد دمق به کار بگیریم.
استاندار همدان ادامه داد: باعث افتخار است که در این مراسم میهمان محفل شهدا و خانواده معزز آنها هستیم، حضور ارزشمند خانواده معزز شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادههای عزیز زینت بخش این محفل و مجلس است.
وی با بیان اینکه ما برای حضور در این مجلس فاخر و گرانقدر که از اهمیت بالایی نیز برخوردار است، به همراه جمعی از معاونین، مشاورین، مسئولان و مدیران حضور پیدا کردیم، ادامه داد: شهدای این روستا خون پاک خود را در راه دفاع از ارزشهای این سرزمین و نظام جمهوری اسلامی هدیه کرده است.
استاندار همدان افزود: پیامبر عظیمالشان اسلام در باره مقام شهید میفرماید برای هر کار خیر و نیکی، یک کار خیر و نیک بالاتری وجود دارد، و آنقدر کارهای نیک و خیر بالا میرود تا به درجه شهادت میرسد، که بالاتر از آن کار خیری وجود ندارد.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه شهدا بالاترین کار خیر و نیک را انجام دادهدهند، و هیچ اجر و پاداشی بالاتر از این مقام نداریم افزود: خداوند در قرآن کریم میفرماید《وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ》به این معنی که، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زندهاند، و نزد پروردگارشان روزی داده میشوند.
وی ادامه داد: کسانی که در این محفل برای زنده نگاه داشتن و گرامیداشت یاد شهدا جمع شدهاند، به تعبیر مقام معظم رهبری اجرشان کمتر از شهدا نیست.
قاسمی فرزاد افزود: امروز هرآنچه از اقتدار و سربلندی داریم، از امنیت، رشد و توسعه گرفته تا قدرت و پیشرفت، به برکت خون شهدا است، این خون مطهر شهدا بوده، که این عزت و اقتدار را به ما داده است.
استاندار همدان با اشاره به اینکه امروز توانستیم در سایه روح بلند شهدا در منطقه و جهان کشوری بسیار مقتدر و توانا باشیم، ادامه داد: دشمنان ما امروز، هرگز به مخیلهشان خطور نخواهد کرد که بخواهند به حریم جمهوری اسلامی کوچکترین تعرضی بکنند.
قاسمی فرزاد افزود: با داشتن برترین و بهترین سلاحها و موشکها به قدرت بازدارندهی بسیار بالایی دست پیدا کردیم که باعث شده دشمنان سر سخت ما، اجازه کوچکترین تعرضی و تجاوز به خاک و حریم ما را به خود ندهند.
وی دشمن ادامه داد: تخریب و ضربه زدن به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، دست به خدعه و نیرنگ و ایجاد مشکلات اقتصادی زدهاند.
قاسمی فرزاد افزود: دشمنان برای اینکه انقلاب را با شکست مواجه کنند، از انواع روشها و شیوههای غیرنظامی همچون ایجاد جدایی بین نظام و مردم و تحریف واقعیتها استفاده میکنند.
استاندار همدان با بیان اینکه جمهوری اسلامی با تمام توان و اقتدار در مذاکره با کشورهای اسلامی دیپلماسی عزتمندانه را پیش میبرد، افق و چشمانداز این اقدامات برای نظام و مردم ایران عزیز اسلامی روشن است، اضافه کرد: سختیها و مشکلات پشت سر گذاشته خواهند شد و آنچه مایه افتخار است صلابت، ایستادگی و پایمردی شما مردم عزیز که علیرغم همه مسائل و مشکلات، پشت سر مقام معظم رهبری ایستاده و از دولت حمایت کرده و خواهید کرد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم تمام توان خود را به کارگرفته تا بتواند پاسخگوی این اعتماد، صلابت و پایمردی مردم باشد، ادامه داد: دولت سیزدهم از آغاز به کار خود ثابت کرد که در راه خدمت به مردم از هیچ تلاشی فروگذار نیست.
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