به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی ظهر جمعه در خطبههای نمازجمعه مشهد مقدس در حرم مطهر رضوی، ضمن قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی عزاداران شهادت امام جعفر صادق (ع) در مشهد، اظهار کرد: امتیاز آموزههای امام صادق (ع) این است که آموزشهای ایشان آموزش به روز هست.
وی با بیان اینکه تعالیم و معارف امام صادق (ع) راهنما و راهبرد ما در موقعیتهای حساس زندگانی اجتماعی ما است، ادامه داد: دو جریان از امام صادق (ع) بهعنوان راهبرد معیشتی امروز در گرفتاریها و در وضعی که امروز به سر میبریم، مطرح است، راهبرد اول زمانی است که گندم در مدینه کمیاب و گران شد.
دو آموزه معیشتی از امام صادق (ع)
امام جمعه مشهد مقدس افزود: امام صادق فرمودند گندمهای انبار منزل را در بازار بفروشید و برای هر روز نیاز، از بازار به هر قیمتی که مردم میخرند، گندم تهیه کنید.
وی با بیان اینکه امام صادق فرمودند چون گندم گران است، نان را مخلوطی از گندم و جو درست کنید، خاطرنشان کرد: جریان دوم زمانی بود که حضرت از نظر گذران معیشت دچار مشکل شدند، پولی به غلام خود «مصادف» دادند تا با آن تجارت کند، وی در بازگشت، سود صد در صدی به امام برگرداند که ایشان برآشفتند.
آیتالله علمالهدی اضافه کرد: حضرت فرمودند این پول کثافت و نجس است، دست به این پول نمیزنم و فرمودند «آدم با شمشیر در میدان بجنگد راحتتر از این است که رزق حلال برای خودش تهیه کند»؛ این سود صد در صدی بیانصافی است.
وی با حرام خواندن سود حاصل از گرانفروشی، خطاب به بازاریان و تجار گفت: شما جنسی را که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی خریدی را الان با نرخ اعلام شده به مردم میدهی، در مکتب امام صادق (ع)، پولی که میگیری نجس است.
ایجاد گرانی در کشور از هر جنایتی بدتر است
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: دولت دست به یک حرکت اصلاحی زد و یارانهای که در جیب ۴۱۲۰ نفر بود را در جیب ۷۲ میلیون آدم ریخت، کار کمی نیست، نرخ جنس بالا میرود و حالا تو جنسی را که ارزان خریدی را نگه داری گران بفروشی، حتی احتکار کنی که گرانتر بشود؟ گرانی ایجاد کردن در کشور از هر جنایتی بدتر است.
وی با بیان اینکه امام صادق (ع) در حدیث دیگری، «انصاف داشتن» در مقابل دیگران را اولین رفتارهای واجب شده بر انسان برشمرد و گفت: مسئله گرانی واقعأ بیتاب کننده است، اینطور نیست فکر کنید آسان است و برای مردم آسان تمام میشود.
آیتالله علمالهدی با اشاره به حدیث دیگری از امام صادق (ع)، به سه اثر گرانی کالا بر مردم اشاره و اظهار کرد: گرانی کالا مردم را «بداخلاق» میکند، آدمها بد اخلاق میشوند و باهم بداخلاقی میکنند، اثر دوم آن از بین رفتن «امانتداری» است، مردم مجبور میشوند دزدی و کلاهبرداری کنند و سومین اثر گرانی، «ضجر» دیدن مسلمانان است که سبب ناامیدی و از بین رفتن نشاط میشود.
محتکر ملعون و کافر است
وی با «ملعون» خواندن فرد محتکر در کلام پیامبر اکرم (ص)، ابراز کرد: مسئولان با همه قدرت مقابل گران فروش و محتکر بایستند همانطور که پیغمبر اکرم فرمودند «المحتکر ملعون»، احتکارچی ملعون است و در قیامت روی پیشانی فرد محتکر «یا کافر» نقش بسته است.
امام جمعه مشهد مقدس ابراز امیدواری کرد مسئولان بتوانند با قدرت جلوی این بیانصافیها را بگیرند و بتوانند با بلای خانمان برانداز احتکار و گرانفروشی مبارزه کنند.
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