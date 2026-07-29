بسیج جامعه پزشکی فارس ۳۰۰ نیروی درمانی را به اربعین اعزام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین صمصام گفت: در آستانه اربعین حسینی و همزمان با آغاز موج سفر زائران، ۳۰۰ نفر از پزشکان عمومی، پزشکان متخصص، پرستاران و سایر نیروهای درمانی جهادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از روز یکشنبه چهارم مردادماه، از حرم مطهر حضرت علیبنحمزه (ع) به کشور عراق اعزام شدند.
وی افزود: این گروه جهادی در قالب ۱۱ درمانگاه مستقر در مسیر پیادهروی اربعین، از شهر نجف اشرف تا حرم مطهر امام حسین (ع)، به صورت شبانهروزی خدمات درمانی، مراقبتی و امدادی مورد نیاز زائران را ارائه خواهند کرد.
رئیس بسیج جامعه پزشکی استان فارس با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین افتخاری بزرگ برای کادر سلامت است، گفت: حضور داوطلبانه این جهادگران، جلوهای از روحیه ایثار، مسئولیتپذیری و عشق به اهلبیت (ع) است.
سرهنگ صمصام با تأکید بر اینکه برنامهریزی برای اعزام و استقرار این درمانگاهها با همکاری و هماهنگی دستگاههای مختلف انجام شده است، خاطرنشان کرد: با حمایت و همراهی مسئولان دانشگاه و استان، شرایط مناسبی برای ارائه خدمات درمانی به زائران فراهم شده و امیدواریم بتوانیم در این مأموریت معنوی، خدمات شایستهای به عاشقان حضرت سیدالشهدا (ع) ارائه کنیم.
وی در پایان از حمایتهای رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ستاد اربعین، معاون توسعه مدیریت و منابع و معاون غذا و داروی دانشگاه در برنامهریزی، پشتیبانی و اجرای این مأموریت قدردانی کرد و گفت: همدلی و همکاری مجموعههای مختلف، زمینهساز خدمترسانی مطلوبتر به زائران اربعین را فراهم کرد.
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