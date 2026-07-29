افتتاح ۷۸ پروژه حوزه ارتباطات در ایلام

‍به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار ایلام و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، ۷۸ پروژه کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعتباری بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان، با هدف توسعه عدالت ارتباطی و تقویت زیرساخت‌های پایدار در استان ایلام افتتاح شد.

این بسته‌ سرمایه‌گذاری که با اعتباری بالغ بر ۸۷۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی (طرح خدمات عمومی اجباری - USO) و سرمایه‌گذاری اپراتورهای تلفن همراه به مرحله بهره‌برداری رسیده است، تحول چشمگیری در شاخص‌های دسترسی فناوری اطلاعات استان ایجاد خواهد کرد.

در قالب این طرح، شبکه اینترنت پرسرعت در ۲۷ روستای استان ایلام راه‌اندازی و توسعه یافته است تا بخش عمده‌ای از ساکنان مناطق محروم و دورافتاده استان به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

با هدف پوشش‌دهی مناسب و پایدار، پروژه‌های ارتقای تکنولوژی در ایستگاه‌های تلفن همراه و احداث دکل‌های مخابراتی جدید به طور هم‌زمان در مناطق شهری، جاده‌ای و کوهستانی استان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها با مشارکت فنی و توسعه‌ای اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل در راستای استقرار نسل‌های جدید ارتباطی (فناوری‌های نوین انتقال داده) عملیاتی شده است تا پایداری شبکه در شرایط خاص تضمین شود.