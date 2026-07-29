رشد ۱۰۰ درصدی مستمری تامین لوازم بهداشتی معلولان شدید بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی، سعید ابراهیمی، با تشریح مأموریت‌ها و خدمات سازمان بهزیستی گفت: سازمان بهزیستی از سال ۱۳۵۹ فعالیت خود را با ارائه شش خدمت آغاز کرد و امروز به عنوان متولی سلامت اجتماعی بیش از ۱۷۰ فعالیت تخصصی را در حوزه‌های مختلف ارائه می‌دهد. اهداف اصلی سازمان بر پایه کفایت، عدالت، تمامیت خدمات، خانواده‌محوری و استقرار زیست‌بوم مشارکت‌های مردمی تعریف شده است.

وی افزود: سازمان بهزیستی دو دسته مأموریت را دنبال می‌کند، بخشی از مأموریت‌ها عمومی است که خدماتی مانند پیشگیری، غربالگری و ارائه خدمات به سالمندان را شامل می‌شود و بخشی دیگر، مأموریت‌های تخصصی برای جامعه هدف از جمله افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، کودکان کار و خیابان، افراد دارای اعتیاد و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر است.

ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر به یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت خدمات ارائه می‌شود و در مجموع حدود هشت میلیون نفر معادل سه میلیون و ۱۵۰ هزار خانوار تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی قرار دارند به عبارتی حدود ۹ درصد جمعیت کشور و ۱۱ درصد خانوارهای ایران از خدمات این سازمان بهره‌مند می‌شوند.

رئیس مرکز امور حقوقی، مجلس و بودجه سازمان بهزیستی درباره اولویت‌های هزینه‌کرد اعتبارات نیز اظهار داشت: رویکرد اصلی سازمان، سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی است اما با توجه به شرایط کشور، اولویت‌ها متناسب با نیازهای روز تغییر می‌کند به عنوان نمونه در ایام جنگ، نخستین اولویت سازمان بهزیستی، تأمین پرداخت‌های مستمر و حمایت‌های معیشتی خانواده‌های تحت پوشش بود تا فشارهای اقتصادی بر این خانوارها کاهش یابد. در همان مقطع با مدیریت منابع مالی، زمان پرداخت مستمری‌ها و حمایت‌های مستمر نسبت به روال عادی تغییر کرد و تلاش شد این پرداخت‌ها زودتر از موعد انجام شود همچنین با همراهی دولت و مجلس، افزایش قابل توجهی در سرانه خدمات سازمان بهزیستی رقم خورد که از زمان تأسیس این سازمان تاکنون بی‌سابقه بوده است.

ابراهیمی با اشاره به افزایش اعتبارات مستمری مددجویان گفت: در بخش مستمری افراد دارای معلولیت و خانوارهای تحت پوشش که حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار را شامل می‌شود رشد ۵۰ درصدی اعتبارات را شاهد هستیم به گونه‌ای که میزان مستمری خانوارها متناسب با تعداد اعضا از دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی درباره اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت نیز اظهار کرد: در اجرای ماده (۷) این قانون که به پرداخت هزینه نگهداری افراد دارای معلولیت در خانواده‌ها و مراکز شبانه‌روزی اختصاص دارد، امسال افزایش کم‌سابقه‌ای در سرانه‌ها اعمال شده است هرچند این افزایش هنوز پاسخگوی همه نیازها نیست اما در مراکز نگهداری بین ۷۰ تا ۷۵ درصد و در پرداخت‌های خانواده‌محور بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد رشد داشته‌ایم.

رئیس مرکز امور حقوقی، مجلس و بودجه سازمان بهزیستی با تأکید بر رویکرد خانواده‌محوری سازمان افزود: یکی از چرخش‌های تحول‌آفرین سازمان بهزیستی، حرکت از مرکزمحوری به سمت خانواده‌محوری است به همین دلیل یارانه نگهداری افراد دارای معلولیت در خانواده‌ها با رشد بیشتری نسبت به مراکز افزایش یافته تا زمینه نگهداری افراد در محیط خانواده تقویت شود.

وی با اشاره به سایر حمایت‌های سازمان از افراد دارای معلولیت گفت: پرداخت حق پرستاری به افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید، حمایت از افراد دارای ضایعه نخاعی، ارائه خدمات تخصصی و مراقبت در منزل، تأمین وسایل توانبخشی و تأمین اقلام بهداشتی مورد نیاز از جمله مهم‌ترین خدمات سازمان بهزیستی است.

ابراهیمی ادامه داد: تأمین اقلام بهداشتی برای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید یکی از نیازهای اساسی معیشتی این خانوارها به شمار می‌رود و به همین دلیل، امسال سرانه این حمایت با رشد ۱۰۰ درصدی همراه بوده است به طوری که بر اساس دهک‌بندی درآمدی، میزان پرداخت از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تا سه میلیون تومان افزایش یافته است.

وی در پایان با اشاره به نیازهای اعتباری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت خاطر نشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد برای اجرای کامل این قانون در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است در حالی که در بودجه امسال ۵۸ هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش‌بینی شده است. این رقم حدود ۲۴ درصد نیاز واقعی را پوشش می‌دهد هرچند نسبت به سال‌های گذشته که تنها چهار تا هشت درصد منابع مورد نیاز تأمین می‌شد، افزایش قابل توجهی داشته است.