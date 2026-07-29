به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نوری‌نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرز چذابه اظهار کرد: ایام اربعین حسینی جلوه‌ای از خدمت بی‌منت همکاران در مجموعه فرماندهی انتظامی است و در این راستا همه نیروها بدون در نظر گرفتن جایگاه و مقام، تنها به فکر اجرای مأموریت و خدمت به زوار هستند.

وی با بیان اینکه تامین امنیت زوار از وظایف ذاتی پلیس است، افزود: امنیت زائران را هم در مسیرهای تردد و هم در پایانه‌های مرزی به طور کامل تامین می‌کنیم و یکی از مصادیق بارز آن، حفظ جان و مال زوار در شرایط ازدحام جمعیت است.

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با تاکید بر حضور همه‌جانبه پلیس‌های تخصصی تصریح کرد: نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری، اطلاعات و آگاهی با اقدامات پیشگیرانه خود، تحرکات مجرمانه را سلب کرده و زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان می‌گیرند.

سردار نوری‌نژاد بیان کرد: طرح‌های پیشگیری از سرقت به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است و با چشمان بیدار همکاران انتظامی، امنیت مطلوب در تمام نقاط مرزی برقرار است.