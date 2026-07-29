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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

امنیت زائران اربعین در مسیرها و پایانه‌های مرزی تامین است

امنیت زائران اربعین در مسیرها و پایانه‌های مرزی تامین است

اهواز - فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا از تامین امنیت کامل زائران خبر داد و گفت: با تلاش شبانه‌روزی پلیس، هر سال شاهد ارتقای کشف سرقت و برقراری امنیت مطلوب برای زوار حسینی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نوری‌نژاد پیش از ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه بازدید از مرز چذابه اظهار کرد: ایام اربعین حسینی جلوه‌ای از خدمت بی‌منت همکاران در مجموعه فرماندهی انتظامی است و در این راستا همه نیروها بدون در نظر گرفتن جایگاه و مقام، تنها به فکر اجرای مأموریت و خدمت به زوار هستند.

وی با بیان اینکه تامین امنیت زوار از وظایف ذاتی پلیس است، افزود: امنیت زائران را هم در مسیرهای تردد و هم در پایانه‌های مرزی به طور کامل تامین می‌کنیم و یکی از مصادیق بارز آن، حفظ جان و مال زوار در شرایط ازدحام جمعیت است.

فرمانده قرارگاه مبارزه با سرقت فراجا با تاکید بر حضور همه‌جانبه پلیس‌های تخصصی تصریح کرد: نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری، اطلاعات و آگاهی با اقدامات پیشگیرانه خود، تحرکات مجرمانه را سلب کرده و زمینه ارتکاب جرم را از مجرمان می‌گیرند.

سردار نوری‌نژاد بیان کرد: طرح‌های پیشگیری از سرقت به صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گرفته است و با چشمان بیدار همکاران انتظامی، امنیت مطلوب در تمام نقاط مرزی برقرار است.

کد مطلب 6902802

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