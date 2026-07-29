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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

۸ سارق باغات پسته هنگام ارتکاب جرم در دامغان دستگیر شدند

۸ سارق باغات پسته هنگام ارتکاب جرم در دامغان دستگیر شدند

دامغان- فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری هشت سارق باغات پسته هنگام ارتکاب جرم در این شهر خبر داد و گفت: متهمان به انجام سه فقره سرقت اقرار کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی دامغان، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت باغات پسته موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی با تاکید به اینکه اقدامات فنی، اطلاعاتی و بررسی میدانی به سرعت انجام شد، ادامه داد: تلاش پلیس منجر به شناسایی متهمان این پرونده شد.

فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری هشت سارق هنگام سرقت و ارتکاب جرم خبر داد و بیان داشت: این متهمان طی عملیات های جداگانه به دام پلیس گرفتار شدند.

عرب با تاکید به اینکه متهمان به انجام سه فقره سرقت باغات اقرار داشتند، تصریح کرد: پرونده متهمان تکمیل و به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی ارزش پسته های کشفی را حدود یک میلیارد ریال برآورد کرد و توصیه کرد: از شهروندان تقاضا داریم در آغاز فصل برداشت با ایجاد حفاظ و حضور نگهبان از وقوع سرقت پیشگیری کنند.

کد مطلب 6902795

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