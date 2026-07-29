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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

فرماندار فومن: قهرمانان ورزش باستانی نماد غیرت و اصالت ایرانی هستند

فرماندار فومن: قهرمانان ورزش باستانی نماد غیرت و اصالت ایرانی هستند

فومن- فرماندار فومن بر نقش قهرمانان در ترویج اخلاق و امیدآفرینی در جامعه تأکید کرد و گفت: قهرمانان ورزش باستانی نماد غیرت و اصالت ایرانی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از مدال‌آوران و پیشکسوتان رشته‌های باستانی و زورخانه‌ای شهرستان فومن ضمن قدردانی از تلاش‌های پیشکسوتان این رشته، اظهار کرد: ورزش باستانی و زورخانه‌ای، میراثی گرانبها و نماد غیرت، مردانگی و اصالت ایرانی است که ریشه در فرهنگ و تاریخ این سرزمین دارد.

وی با اشاره به نقش ورزش در ایجاد نشاط و پویایی اجتماعی، افزود: قهرمانان و مدال‌آوران ورزش باستانی، الگوهای ارزشمندی برای نسل جوان هستند و می‌توانند با ترویج فرهنگ پهلوانی و اخلاق‌مداری، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

قاسمی با تأکید بر ضرورت حمایت از ورزشکاران و فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای توسعه ورزش‌های زورخانه‌ای در شهرستان، تصریح کرد: ورزش کلید نشاط اجتماعی در جامعه است و همه دستگاه‌های اجرایی باید در جهت رونق این ورزش اصیل همکاری و هم‌افزایی داشته باشند.

فرماندار فومن در پایان خاطرنشان کرد: افتخارآفرینی مدال‌آوران فومن در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای این شهرستان در حوزه ورزش باستانی است و ما وظیفه داریم با حمایت همه‌جانبه، مسیر پیشرفت این رشته ارزشمند را هموارتر کنیم.

فرماندار فومن: قهرمانان ورزش باستانی نماد غیرت و اصالت ایرانی هستند

گفتنی است، مسابقات ورزش پهلوانی جام شهدای مدرسه میناب، روز ۲۶ تیرماه در رشته‌های تیمی، میانداری انفرادی، مهارت‌های فردی و هنر مرشدی، در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان، به میزبانی زورخانه بین‌المللی امام علی (ع) رشت برگزار شد.

در این رقابت‌ها، تیم هیأت پهلوانی شهرستان فومن با ترکیبی از ورزشکاران مستعد حضور یافت و توانست در دو رشته به افتخار دست یابد. محراب (علی‌اصغر) نوروزی، مرشد صاحب‌نام فومنی، در رشته هنر مرشدی در رده نوجوانان به مقام نخست استانی دست یافت و سامین نعمتی، دیگر ورزشکار این هیأت، در رده سنی خردسالان در رشته چرخ‌تیز به عنوان برتر استان رسید.

گفتنی است، این دو ورزشکار فومنی به‌عنوان نمایندگان استان گیلان، در مسابقات کشوری که به‌زودی برگزار خواهد شد، حضور خواهند یافت و در این رقابت‌ها شانس خود را برای کسب افتخار ملی محک خواهند زد.

کد مطلب 6902788

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