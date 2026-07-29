سرهنگ عبدالرضا سورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌های متوالی از شهروندان و زائران مبنی بر سرقت قاپ‌زنی و جیب‌بری گوشی‌های تلفن همراه در نقاط پرتردد و شلوغ بخش کرون، پرونده‌ای به صورت ویژه تشکیل و شناسایی عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار عملیاتی قرار گرفت.

وی با اشاره به سرعت عمل مأموران در این پرونده افزود: با توجه به اهمیت حفظ امنیت روانی و صیانت از اموال زائران و مجاوران، تیم‌های نامحسوس پلیس بخش کرون با انجام اقدامات تخصصی، پایش میدانی تصاویر دوربین‌های نظارتی و تکیه بر اشراف اطلاعاتی، موفق شدند در کمتر از ۲ ساعت ردپای متهم اصلی را شناسایی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران و کرون تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های لازم با مقام قضایی، مأموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه، سارق را پیش از خروج از حوزه استحفاظی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند. در بازرسی اولیه از وسایل متهم، ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه هوشمند مسروقه کشف و ضبط شد.

سرهنگ سورانی با بیان اینکه شگرد متهم سوءاستفاده از ازدحام جمعیت بوده است، عنوان کرد: بررسی سوابق این فرد نشان داد که وی از سارقان سابقه‌دار و حرفه‌ای است که با پرسه زدن در نقاط شلوغ و بقاع متبرکه، از غفلت زائران برای سرقت گوشی‌های همراه استفاده می‌کرد.

این مقام انتظامی با اشاره به بازگرداندن سریع اموال به مردم خاطرنشان کرد: با دعوت از مالباختگان به مقر پلیس و احراز مالکیت، هر ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه کشف‌شده پس از طی مراحل قانونی به صاحبانشان تحویل داده شد و لبخند رضایت را بر لبان شهروندان و زائران نشاند. متهم نیز با پرونده تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی و صدور قرار مناسب روانه دادسرا شد.

وی بر نقش کلیدی مراقبت‌های فردی در پیشگیری از سرقت تأکید کرد و گفت:از شهروندان و زائران گرامی تقاضا داریم در اماکن شلوغ، بازارها و مراسم‌های مذهبی مراقبت بیشتری از وسایل همراه به‌ویژه گوشی تلفن همراه و کیف پول خود داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک یا پرسه زدن افراد ناشناس، بلافاصله مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.