جزئیات نتایج بررسی نمونه های آبله میمون در کشور

بهزاد امیری، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون هیچ مورد محتمل و قطعی ابتلاء به آبله میمون در کشور نداشته ایم.
وی با تفکیک موارد مشکوک، محتمل و قطعی، افزود: هر آنچه تاکنون تحت بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است، منفی بوده است و هیچ گونه مورد مشکوک به آبله میمون در کشور نداشته ایم.
امیری در واکنش به خبر روز گذشته مبنی بر شناسایی ۶ بیمار مشکوک به آبله میمون و آزمایش ۵ مورد از این افراد، گفت: این موارد به عنوان افراد مشکوک تلقی نمیشوند. زیرا، زمانی از اصطلاح مشکوک استفاده میکنیم که علائم بیماری همراه با تماس با فرد مبتلا را داشته باشد که در مورد این افراد، چنین موضوعی صدق نمیکرد.
وی با عنوان این مطلب که بررسی نمونههای آزمایشگاهی از سراسر کشور به انستیتو پاستور ارسال میشود، افزود: وجود تب و بثورات پوستی به تنهایی نمیتواند مشکوک به آبله میمون باشد.
امیری با تاکید بر این موضوع که نباید مردم را نگران کرد، گفت: تاکنون مورد محتمل و قطعی ابتلاء به آبله میمون در کشور نداشته ایم.
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