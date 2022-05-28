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۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۱۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جزئیات نتایج بررسی نمونه های آبله میمون در کشور

جزئیات نتایج بررسی نمونه های آبله میمون در کشور

رئیس اداره بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درباره بررسی نمونه های آزمایشگاهی موارد آبله میمون در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

بهزاد امیری، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون هیچ مورد محتمل و قطعی ابتلاء به آبله میمون در کشور نداشته ایم.

وی با تفکیک موارد مشکوک، محتمل و قطعی، افزود: هر آنچه تاکنون تحت بررسی آزمایشگاهی قرار گرفته است، منفی بوده است و هیچ گونه مورد مشکوک به آبله میمون در کشور نداشته ایم.

امیری در واکنش به خبر روز گذشته مبنی بر شناسایی ۶ بیمار مشکوک به آبله میمون و آزمایش ۵ مورد از این افراد، گفت: این موارد به عنوان افراد مشکوک تلقی نمی‌شوند. زیرا، زمانی از اصطلاح مشکوک استفاده می‌کنیم که علائم بیماری همراه با تماس با فرد مبتلا را داشته باشد که در مورد این افراد، چنین موضوعی صدق نمی‌کرد.

وی با عنوان این مطلب که بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی از سراسر کشور به انستیتو پاستور ارسال می‌شود، افزود: وجود تب و بثورات پوستی به تنهایی نمی‌تواند مشکوک به آبله میمون باشد.

امیری با تاکید بر این موضوع که نباید مردم را نگران کرد، گفت: تاکنون مورد محتمل و قطعی ابتلاء به آبله میمون در کشور نداشته ایم.

کد مطلب 5501024
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
      3 0
      پاسخ
      شماراست می گویید مثل اومیکرون
    • سلامتی IR ۲۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
      1 0
      پاسخ
      حالا مثل کرونا که میگفتین هیچ موردی نداریم تا یکدفعه میبینیم که بیمارستانها پر شده از آبله میمون
    • حمید IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
      0 1
      پاسخ
      کرونا که اومد اینم میاد دیگه همش از گشت و گذارهای مردم در کشورهای دیگه پیدا میشه ایرون اونجاها هدیه میارن چطور نگران نباشیم

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