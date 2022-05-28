ساخت دستگاهی کاربردی در ترمیم ریشه دندان توسط فناوران ایرانی 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یک صندوق پژوهش و فناوری در حوزه سلامت، حمید بهزاد، مدیرعامل یک واحد فناور درباره دستگاه اندوروتاری (اندوموتور) گفت: این دستگاه ابزاری جدید و پیشرفته در ترمیم ریشه دندان است و به منظور آماده‌سازی کانال ریشه دندان از آن استفاده می‌شود. در گذشته به منظور آماده‌سازی کانال ریشه دندان از فایل‌های دستی یا دستگاه‌های غیر اتوماتیک استفاده می‌شد که عدم کنترل دندانپزشک بر حرکات دستگاه، احتمال شکستگی فایل داخل دندان را به همراه داشت اما با کمک این دستگاه می‌توان ریشه دندان را بدون هیچ نقصی تخلیه کرد.

مدیرعامل شرکت ادامه داد: این دستگاه مورد استفاده تقریباً تمامی متخصصین درمان ریشه و حدود نیمی از دندان‌پزشکان عمومی است.

وی در ارتباط با میزان برابری این محصول با سایر محصولات مشابه بازار گفت: این محصول مطابق با نمونه‌های خارجی ساخته شده است و نمونه داخلی ندارد.

بهزاد گفت: واردات این دستگاه موجب خروج سالانه حدود نیم میلیون دلار ارز از کشور می‌شود که با تولید و توزیع این محصول در بازار می‌توانیم ضمن ایجاد اشتغال پایدار، از خروج این مقدار ارز نیز جلوگیری کنیم.

وی گفت: ما با حمایت صندوق پژوهش و فناوری حوزه سلامت توانست از تسهیلات نمونه‌سازی صندوق برای تکمیل محصول استفاده کند. این تسهیلات پس از عقد قرارداد با صندوق، در کمتر از یک روز کاری به حساب شرکت واریز شد.

حمیدرضا فرهادی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری گفت: محصول این شرکت در حوزه دندانپزشکی و تحت عنوان اندوروتاری است؛ این محصول رقیب داخلی ندارد اما حدود ۲۴ شرکت خارجی از ۹ کشور تاکنون محصولات خود را در این بخش به بازار ایران عرضه کرده‌اند.

فرهادی ادامه داد: پاکسازی کانال ریشه دندان با بالاترین کیفیت و کمترین زمان، کاهش چشم‌گیر احتمال بروز درد پس از درمان و همچنین سرعت در انجام درمان و کاربری ساده و آسان از مهم‌ترین مزایای این دستگاه است.

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