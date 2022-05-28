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۷ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۴

معاون وزیر علوم خبرداد:

دانشجویان کارآفرین براساس سطح تحصیلات تسهیلات دریافت می کنند

دانشجویان کارآفرین براساس سطح تحصیلات تسهیلات دریافت می کنند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با اشاره به پرداخت تسهیلات به دانشجویان کار آفرین گفت: این تسهیلات توسط معاونت فناوری وزارت علوم پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، عبدالحسین کلانتری و علی خیر الدین، معاونان فرهنگی و اجتماعی و فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از بازارچه فعالیت‌های کار آفرینی دانشجویان دانشگاه‌های سمنان در دانشگاه سمنان بازدید کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه سمنان از حمایت این وزارت خانه از دانشجویان کار آفرین در قالب پرداخت تسهیلات و مهارت افزایی آنان خبر داد.

کلانتری در جریان بازدید از بازارچه کارآفرینی دانشگاه‌های سمنان که در دانشگاه سمنان برگزار شد گفت: این بازارچه تجلی بارز محیط پر نشاط دانشگاهی و ظرفیت عظیم بدنه دانشجویی در حوزه کار آفرینی و اشتغال است که باید برای دانشجویان کار آفرین برنامه ریزی های خوبی داشت تا شکوفا شوند.

وی با اشاره به شعار سال و سیاستگذاری وزارت علوم افزود: با هم افزایی بین معاونت فناوری و نوآوری و معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، مجموعه‌های دانشجویی که در حوزه‌های فناوری، علمی و حوزه‌های کار آفرینی و اشتغال مشغول به فعالیت هستند مورد حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم قرار می‌گیرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم اظهار داشت: این حمایت‌ها در قالب طرح دستیار فناوری، هسته‌های فناوری و شکل گیری زنجیره اکوسیستم علمی و فناوری در سطح دانشجویی انجام می‌شود تا انجمن‌های علمی سطح فناوری خود را افزایش دهند و وارد اکوسیستم تولید و اشتغال شوند تا هم آینده شغلی باثبات تری داشته باشند و هم نقش دانشگاه در تولید و اشتغال پر رنگ تر شود.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به دانشجویان کار آفرین تصریح کرد: این تسهیلات توسط معاونت فناوری وزارت علوم پرداخت می‌شود و ماهیانه بر اساس سطح تحصیلات دانشجویان متفاوت است.

وی همچنین اجرای طرح مهارت افزایی و استفاده از ظرفیت‌های مشاوره‌ای برای رشد ایده‌ها و کسب و کارهای دانشجویی و ورود به بازار کار را از دیگر برنامه‌ها به منظور حمایت از دانشجویان کار آفرین برشمرد.

کد مطلب 5501202
زهرا سیفی

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