موافق اقدامات اقتصادی دولت هستم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، بعد از ظهر امروز در جلسه ماهانه این حزب، گفت: در یک ماه اخیر رویداد سیاسی یارانه‌ها را داشتیم. برخی موافق و برخی مخالف بودند. عده‌ای بر این نظر بودند که باید بعد از اتمام تورم شروع می‌شد.

وی با بیان اینکه من جزو موافقین اقدامات اقتصادی دولت هستم، افزود: قطعاً این جراحی اقتصادی سخت و خطیر خواهد بود اما می‌بایست به زودی انجام می‌شد. حالا کارهایی هست که باید برای پیشگیری از مشکلات و خردمندانه انجام شود، حمایت‌هایی باید صورت بگیرد.

باهنر در خصوص بحث انرژی نیز تاکید کرد: زمانی که یک بشکه نفت ۵۰ دلار بود، در کشور سالیانه ۱۵۰ میلیارد دلار مصرف می‌کردیم. اکنون که قیمت نفت ۲.۴ برابر شده، در کشور سالیانه ۳۰۰ میلیارد دلار مصرف داریم.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح کرد: این انرژی باید رفاه مردم را بالا برده و تولید را تقویت کند. با برنامه‌ریزی می‌توان ۳۰ درصد صرفه‌جویی کرد به طوری که نه به رفاه مردم صدمه بزند نه تولید.

وی خوشبختانه هر سه قوه از نظر راهبرد یکی و هم‌مسیر هستند، عنوان کرد: رئیسی کار خطیری را شروع کرد. این کار نیاز به شجاعت بسیاری داشت چون ایران دیگر جای آزمون و خطا ندارد. اگر هرکدام از ما راهکار مناسبی داریم باید ارائه دهیم، نباید این برنامه دولت را تخریب کنیم.

باهنر با بیان اینکه روحانی با تورم ۴۰ درصدی دولت را تحویل رئیسی داد، گفت: الحمدلله رئیسی در حال عبور از این آزمون است و امیدواریم از درصد تورم کم شود.