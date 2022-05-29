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۸ خرداد ۱۴۰۱، ۸:۲۸

درباره مذاکرات؛

اوکراین بر طبل لجاجت خود با روسیه کوبید

اوکراین بر طبل لجاجت خود با روسیه کوبید

مشاور رئیس جمهور اوکراین با انتشار پیامی از مخالفت کی یف برای مذاکره با مسکو پرده برداشت و تنها راه حل ممکن را استفاده از زور و قلدری در مقابل روسیه عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «میخائیل پودولیاک» مشاور «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و مذاکره کننده ارشد این کشور در گفتگوهای صلح با مسکو مدعی شد که به توافق با روسیه نمی‌توان اطمینان کرد و تنها راه برای جلوگیری از به زعم وی تهاجم روسیه، توسل به زور است.

وی در این رابطه در پیامی که در کانال تلگرام خود منتشر نوشت: هر گونه توافقی با روسیه در حد حتی یک پاپاسی هم ارزش ندارد. آیا امکان دارد با کشوری که همواره دروغ می‌گوید مذاکره کرد؟

پیشتر زلنسکی اعلام کرده بود که حاضر است با شخص پوتین مذاکره نماید چرا که وی براین باور است که پوتین تصمیم گیرنده نهایی در مسکو است.

مخالفت و رد هرگونه مذاکره از سوی طرف اوکراینی اذعانی بر اظهارات مسکو مبنی بر نبود اراده کافی از سوی کی یف برای رسیدن به توافق صلح است.

مشاوران زلنسکی پیشتر نیز پس از اظهارنظر سیاستمداران غربی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر «داووس» در سوئیس مبنی بر اینکه اوکراین باید در قبال روسیه کوتاه بیاید، متوسل به استفاده از الفاظ رکیک شدند.

«هنری کیسینجر» دیپلمات و سیاستمدار کهنه کار آمریکایی و وزیر خارجه اسبق این کشور طی اظهاراتی اعلام کرده بود که اوکراین باید برای پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور، بخش‌هایی از خاک خود را به روسیه واگذار کند و همین مسئله باعث قرار گرفتن نام وی در فهرست سیاه یک وب سایت بد نام اوکراینی شد مبنی بر اینکه وی و افراد دیگری که نامشان در آنجا منتشر می‌شود به اصطلاح دشمن کی یف محسوب می‌شوند.

اظهارات کیسینجر مهر تأییدی بر همراستایی دولت کی یف با سیاست‌های غربی‌ها است.

مقامات روسیه بارها اعلام کرده اند که اگر اوکراین تمایل خود را برای بازگشت به میز مذاکره اعلام کند، مسکو نیز به این مسئله پاسخی مثبت خواهد داد و این فقدان اراده اوکراین است که مذاکرات را به بن بست کشانده است.

روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین را با هدف غیرنظامی و نازی زدایی کردن این کشور آغاز کرد. این اقدام روسیه در حالی صورت گرفته است که به گفته مقامات این کشور چاره دیگری در برابر مسکو در مقابله با سیاست‌های خصمانه غرب و ائتلاف نظامی ناتو نمانده بود.

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کد مطلب 5501560

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    نظرات

    • داریوش IR ۰۹:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
      2 5
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      اوکراین زمانی برای مذاکره به التماس خواهد افتاد که ان موقع دیگر دیر خواهد شد چراکه روسیه هرروز قسمتی از خاک اوکراین را تسخیر وضمیمه خود می کند وعجله ای هم برای این کار نداردزلنسکسی زمانی از خواب بیدار خوهدشد که دیگر کار تمام شده است
      • IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
        1 0
        اگر کشور ماجنگ بشه شمای غیر لجوج کدام استانها را میبخشی تا جنگ تموم بشه؟
    • IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
      4 2
      پاسخ
      درود بر اوکراین و زلنسکی قهرمان
    • احمد IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
      2 2
      پاسخ
      روسیه در حالی که تلاش می کند قسمت هایی از اوکراین را اشغال و یا جدا کند چگونه می توان با پوتین متجاوز و قاتل گفتگو کرد >..شعری داریم : اظهار عجر پیش ستم پیشه گان خطاست ....ا شک کباب موجب طغیان اتش است ..
    • IR ۱۶:۰۱ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
      1 2
      پاسخ
      دورد بر ملت قهرمان اوکراین مرگ بر پوتین متجاوز
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
      1 1
      پاسخ
      تاکید بر جنگ و ادامه بحران و کشاندن ان به اروپا مهمترین هدف زلنسکی است.
    • IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
      0 0
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      پس ماهم که 8 سال خون دادیم که کشورمان را به عراق ندهیم لجاجت کردیم یا دفاع از شرف وناموس؟
    • IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      شما میتوانید ازکلمه مقاومت به جای لجاجت استفاده کنید مردم یک کشور در مقابل خاک وجان ومال وناموسشان مقاومت میکنند نه لجاجت دلتان میخواهد دودستی کشورشان را تقدیم کنند بگویند بفرماییدمال شما
    • ممد IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
      0 0
      پاسخ
      آفرین به مردم اکراین ،اکراینیها باید بدونن که اگر این بار کوتاه بیان و مقاومت نکن چند سال دیگه روسیه به یه بهانه دیگه بهشون حمله میکنه و یه قسمت دیگه از خاکشون رو میخواد ازشون بگیره کاری که با ایران در زمان قاجار کردن

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