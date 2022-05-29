اوکراین بر طبل لجاجت خود با روسیه کوبید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «میخائیل پودولیاک» مشاور «ولودیمیر زلنسکی» رئیس جمهور اوکراین و مذاکره کننده ارشد این کشور در گفتگوهای صلح با مسکو مدعی شد که به توافق با روسیه نمی‌توان اطمینان کرد و تنها راه برای جلوگیری از به زعم وی تهاجم روسیه، توسل به زور است.

وی در این رابطه در پیامی که در کانال تلگرام خود منتشر نوشت: هر گونه توافقی با روسیه در حد حتی یک پاپاسی هم ارزش ندارد. آیا امکان دارد با کشوری که همواره دروغ می‌گوید مذاکره کرد؟

پیشتر زلنسکی اعلام کرده بود که حاضر است با شخص پوتین مذاکره نماید چرا که وی براین باور است که پوتین تصمیم گیرنده نهایی در مسکو است.

مخالفت و رد هرگونه مذاکره از سوی طرف اوکراینی اذعانی بر اظهارات مسکو مبنی بر نبود اراده کافی از سوی کی یف برای رسیدن به توافق صلح است.

مشاوران زلنسکی پیشتر نیز پس از اظهارنظر سیاستمداران غربی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر «داووس» در سوئیس مبنی بر اینکه اوکراین باید در قبال روسیه کوتاه بیاید، متوسل به استفاده از الفاظ رکیک شدند.

«هنری کیسینجر» دیپلمات و سیاستمدار کهنه کار آمریکایی و وزیر خارجه اسبق این کشور طی اظهاراتی اعلام کرده بود که اوکراین باید برای پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور، بخش‌هایی از خاک خود را به روسیه واگذار کند و همین مسئله باعث قرار گرفتن نام وی در فهرست سیاه یک وب سایت بد نام اوکراینی شد مبنی بر اینکه وی و افراد دیگری که نامشان در آنجا منتشر می‌شود به اصطلاح دشمن کی یف محسوب می‌شوند.

اظهارات کیسینجر مهر تأییدی بر همراستایی دولت کی یف با سیاست‌های غربی‌ها است.

مقامات روسیه بارها اعلام کرده اند که اگر اوکراین تمایل خود را برای بازگشت به میز مذاکره اعلام کند، مسکو نیز به این مسئله پاسخی مثبت خواهد داد و این فقدان اراده اوکراین است که مذاکرات را به بن بست کشانده است.

روسیه در ۲۴ فوریه سال جاری میلادی (۵ اسفند سال گذشته) عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین را با هدف غیرنظامی و نازی زدایی کردن این کشور آغاز کرد. این اقدام روسیه در حالی صورت گرفته است که به گفته مقامات این کشور چاره دیگری در برابر مسکو در مقابله با سیاست‌های خصمانه غرب و ائتلاف نظامی ناتو نمانده بود.

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