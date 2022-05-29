دلایل تغییرنام تیم بسکتبال «ب» به «ایران نوین»/روی آن وسواس هست

محمدرضا اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اردوی آماده سازی تیم بسکتبال «ایران نوین» از روز دوشنبه آغاز می شود، گفت: اینگونه پیش بینی کرده ایم که بازیکنان مورد نظر برای حضور در اردوی این تیم را در قالب سه گروه ارزیابی کنیم. در گروه اول ۲۳ بازیکن را قرار دادیم که البته دو نفر آنها در اردوی تیم ملی حضور دارند بنابراین اردو را از فردا با حضور ۲۱ بازیکن آغاز می کنیم.

وی تصریح کرد: برای هر یک از گروه های دوم و سوم هم حدود ۲۰ بازیکن به اردو دعوت می شوند. اردوی هر یک از گروه ها یک هفته ادامه خواهد داشت و بر اساس ارزیابی صورت گرفته از وضعیت بازیکنان در هر سه گروه، ترکیب اصلی تیم ایران نوین را برای تشکیل و پیگیری اردوی ها مشخص می کنیم.

سرمربی تیم بسکتبال ایران نوین در مورد فاکتورهای موردنظر برای ارزیابی بازیکنان این تیم و اینکه به منظور تعیین ترکیب اصلی چه ملاک هایی مدنظر قرار می گیرد؟»، گفت: اول اینکه شرایط سنی و لحاظ کردن محدودیت های آن به شدت مورد تاکید است. فقط بازیکنانی به اردو دعوت می شوند که زیر ۲۵ سال باشند چون قرار است این بازیکنان در سال های آینده وارد ترکیب تیم ملی شوند به همین دلیل روی بازیکنانی با سن و سال بالاتر سرمایه گذاری نمی شود. مسائل فنی هم که مانند همیشه فاکتور موردتوجه در ارزیابی و آنالیز وضعیت بازیکنان است.

اسلامی همچنین در مورد رویکرد در نظر گرفته شده برای تیم بسکتبال ایران نوین توضیح داد و خاطرنشان کرد: پشتوانه سازی برای تیم ملی رویکرد کلی از تشکیل این تیم است. معمولا میان تیم های نوجوانان و جوانان و تیم ملی بزرگسالان یک فاصله ایجاد می شود. قرار است تیم ایران نوین این فاصله را پُر کند. در واقع اهمیت و نقش تیم ایران نوین زیاد است چون شرایط امروز این تیم تعیین کننده وضعیت تیم ملی در آینده است. به همین دلیل رئیس فدراسیون وسواس زیادی روی تیم ایران نوین دارد.

وی تاکید کرد: برنامه ریزی و هدف گذاری روی این تیم در این راستا باید انجام شود که فردا روزی دست سرمربی تیم ملی برای استفاده از بازیکنانش باز باشد نه اینکه تازه حضور این بازیکنان از او (سرمربی) انرژی بگیرد. اینکه بازیکنان بلافاصله بعد از رده سنی نوجوانان و جوانان و حضور در ترکیب تیم های این دو رده سنی وارد تیم ملی بزرگسالان شوند معمولا مشکلاتی را هم به همراه دارد اما اگر برنامه های پیش بینی شده برای تیم ایران نوین طبق روال پیش برود این مشکلات خیلی کمتر خواهد شد.

سرمربی تیم بسکتبال ایران نوین همچنین در مورد دلایل تغییر نام این تیم گفت: تاکید فدراسیون این است که نگاه قبلی به تیم «ب» از بین برود و تیم ایران نوین به معنای واقعی به منظور پشتوانه سازی برای تیم ملی پیگیر فعالیت هایش باشد.از طرفی بحث انگیزشی هم در این زمینه مطرح بود. همیشه «ب» بعد از «الف» است و همین مسئله از نظر انگیزشی تاثیر خوبی روی بازیکنانی که در تیم «ب» حضور داشتند، نداشت. آنچه برای ما مورد توجه است اینکه تیم ایران نوین در کنار تیم ملی و پابه پای این این پیگیر اردوها و فعالیت هایش باشد. همین مسئله هم دلیل دیگری بود برای تغییر نام.