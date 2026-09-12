کوره زغال غیرمجاز در سوله مرغداری دالاهو کشف شد

علی آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی اطلاع از فعالیت غیرمجاز یک کوره تولید زغال در منطقه موسوم به چشمه سفید از بخش مرکزی شهرستان دالاهو، نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های میدانی نیروهای یگان حفاظت نشان داد سوداگران جنگل بدون دریافت مجوز قانونی، اقدام به راه‌اندازی کوره زغال در محل یک سوله مرغداری کرده‌اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دالاهو تصریح کرد: پس از حضور و بازدید نیروهای یگان حفاظت در محل، از ادامه فعالیت این کوره غیرمجاز جلوگیری و موضوع برای پیگیری قانونی در دستور کار قرار گرفت.

آذری با تأکید بر ممنوعیت هرگونه بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی بدون مجوز گفت: پرونده این تخلف تنظیم و تکمیل شده و برای ارجاع به مقام قضایی در حال پیگیری است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت کوره‌های زغال غیراستاندارد و غیرمجاز می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به پوشش گیاهی، خاک و اکوسیستم منطقه وارد کند و برخورد با این‌گونه تخلفات با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دالاهو از مردم خواست در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت داشته باشند و افزود: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های غیرمجاز از جمله قطع درختان، تولید زغال، تصرف اراضی و آتش‌سوزی، موضوع را سریعاً به اداره منابع طبیعی اطلاع دهند.

وی در پایان گفت: شهرستان دالاهو از عرصه‌های جنگلی و مرتعی ارزشمندی برخوردار است و صیانت از این منابع طبیعی از اولویت‌های اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به شمار می‌رود.