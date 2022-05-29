فروردین امسال ۳۰۶ میلیون دلار گندم وارد کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران (مبدا)، وزن واردات گندم در فروردین سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته نیز به بیش از ۲ برابر رسید و با ۱۲۰ درصد افزایش، از ۳۴۶ هزار تن در سال ۱۴۰۰ به ۷۶۳ هزار تن در سال ۱۴۰۱ رسید.

با توجه به بالا رفتن قیمت جهانی گندم، بحران اوکراین، خشکسالی و کمبود و گرانی آرد در کشورهای همسایه، در صورت عدم واقعی‌سازی نسبی قیمت گندم در داخل کشور، ادامه روند صعودی واردات این محصول استراتژیک در ماه‌های آینده و سه برابر شدن ورود گندم به کشور در در فروردین ۱۴۰۲، نسبت به فروردین ۱۴۰۱ قابل پیش‌بینی بود.

گفتنی است با اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حمایت از گندمکاران کشور از طریق خرید تضمینی گندم با نرخ بیش از دو برابر سال گذشته، امید است شاهد توقف روند صعودی واردات این کالای راهبردی و ارتقای امنیت غذایی کشور باشیم.