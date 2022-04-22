اختصاص ۱۱ میلیارد دلار برای واردات در فروردین ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: پس از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، با تخصیص ۷ میلیارد دلار دیگر برای واردات سایر اقلام، مجموع ارز اختصاص یافته از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون به ۱۱ میلیارد دلار رسید؛ تقریبا معادل ۵ برابر مدت مشابه پارسال است. مجموع کل ارز تخصیصی یافته در فروردین سال گذشته (شامل ترجیحی و غیرترجیحی) حدود ۲.۳ میلیارد دلار بود.