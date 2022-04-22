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۲ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۰:۴۵

اختصاص ۱۱ میلیارد دلار برای واردات در فروردین ۱۴۰۱

اختصاص ۱۱ میلیارد دلار برای واردات در فروردین ۱۴۰۱

بانک مرکزی از اختصاص ۱۱ میلیارد دلار ارز برای واردات در فروردین ماه ۱۴۰۱ خبر داد که تقریبا معادل ۵ برابر مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: پس از اختصاص یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، با تخصیص ۷ میلیارد دلار دیگر برای واردات سایر اقلام، مجموع ارز اختصاص یافته از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون به ۱۱ میلیارد دلار رسید؛ تقریبا معادل ۵ برابر مدت مشابه پارسال است. مجموع کل ارز تخصیصی یافته در فروردین سال گذشته (شامل ترجیحی و غیرترجیحی) حدود ۲.۳ میلیارد دلار بود.

کد مطلب 5472762

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