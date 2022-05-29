نیاز جدی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان به نوسازی

حسین بی غمیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصفهان به دلیل قرار گرفتن در مرکز کشور در زمینه جابجایی مسافر از اهمیت بالایی برخوردار است، اظهار داشت: از سویی نیز باید توجه داشت که در ویژه برنامه‌هایی مانند راهپیمایی اربعین، سالروز ارتحال حضرت امام (ره) و … انتظارات از اصفهان بسیار افزایش می‌یابد.

وی با بیان اینکه در این شرایط باید توجه داشت که سن ناوگان مسافربری اصفهان بسیار افزایش یافته است، افزود: نوسازی نداشته‌ایم و عمر ناوگانی سواری و مینی‌بوس نیز رو به افزایش است.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با بیان اینکه میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی ۱۲ سال، سواری ۱۰ سال و مینی‌بوس ۲۶ سال است، ابراز داشت: این در حالی است که در گذشته میانگین عمر ناوگان اصفهان سه الی چهار سال بوده است.

افزایش قیمت لوازم یدکی خودرو از دلایل افزایش عمر اتوبوس است

وی با بیان اینکه افزایش قیمت تجهیزات و لوازم یدکی خودرو نیز از دیگر دلایل افزایش عمر اتوبوس است، ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت که با توجه به شیوع کرونا بخشی از ناوگان مسافربری به سمت صنایع پتروشیمی، عسلویه و … رفتند و بخشی از رانندگان نیز در بخش حمل و نقل کالا فعالیت دارند.

بی غمیان گفت: نوروز امسال از مشهد درخواست اتوبوس داشتیم که خودرو بود اما راننده نداشتیم و این چالش بزرگی است.

سال گذشته تنها ۲۵ اتوبوس در کشور تولید شد

وی با بیان اینکه سال گذشته در کل کشور تنها ۲۵ دستگاه اتوبوس تولید شد، افزود: واردات را هم که نداشتیم و از این رو چالش جدی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی در اصفهان راداریم.

رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به اینکه اعزام زائر برای حرم مطهر امام خمینی (ره) نیز برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است، افزود: در این زمینه مشکلی نداریم اما مطمئناً برای راهپیمایی اربعین با مشکلاتی رو به رو خواهیم شد.

وی گفت: برای بازسازی اتوبوس‌ها ۲۰۰ میلیون تومان برای مینی بوس و ۷۰۰ میلیون تومان برای اتوبوس در نظر گرفته‌اند که در سال گذشته تنها ۴۰ دستگاه مینی بوس و ۲۰ دستگاه اتوبوس برای دریافت تسهیلات نوسازی معرفی شده‌اند.

بی غمیان با بیان اینکه با شرایط فعلی ما برای حمل و نقل درون استانی با کمبود مواجه خواهیم بود، ابراز داشت: صنایع کرایه خوبی را برای اتوبوس و مینی‌بوس می‌دهند و از این رو این ناوگان به سمت صنایع رفته‌اند.