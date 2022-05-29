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۸ خرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۲۴

برای اربعین حسینی؛

استان سمنان ماشین آلات سنگین به ایلام ارسال می‌کند

استان سمنان ماشین آلات سنگین به ایلام ارسال می‌کند

سمنان- معاون عمرانی استاندار سمنان از اعزام ماشین آلات سنگین به مرز مهران خبر داد و گفت: برای ایام اربعین حسینی استان سمنان ماشین آلات سنگین به ایلام ارسال می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه یکشنبه در نشست هماهنگی امور زیرساختی اربعین حسینی استان سمنان به میزبانی استانداری، بیان کرد: هماهنگی به منظور اعزام ماشین آلات سنگین به مرز مهران در دستور کار قرار دارد.

وی درباره اعزامی دستگاه‌های راهسازی بیان کرد: این مهم برای آماده سازی زیرساخت‌های پذیرایی از زائران پیاده روی میلیونی اربعین انجام گرفت.

معاون عمرانی استاندار سمنان بیان کرد: ماشین آلات سنگین از قبیل لودر، گریدر، کامیون، آب پاش، غلتک و سایر دستگاه‌های برای مدیریت امور به استان ایلام اعزام خواهد شد.

حمیدی افزود: با توجه به نزدیکی روز اربعین باید در راستای تهیه انواع ماشین آلات مورد نیاز، هماهنگی و تعامل لازم بین شهرداری‌ها و اداره راه و شهرسازی صورت گیرد.

کد مطلب 5502344

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