به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه یکشنبه در نشست هماهنگی امور زیرساختی اربعین حسینی استان سمنان به میزبانی استانداری، بیان کرد: هماهنگی به منظور اعزام ماشین آلات سنگین به مرز مهران در دستور کار قرار دارد.

وی درباره اعزامی دستگاه‌های راهسازی بیان کرد: این مهم برای آماده سازی زیرساخت‌های پذیرایی از زائران پیاده روی میلیونی اربعین انجام گرفت.

معاون عمرانی استاندار سمنان بیان کرد: ماشین آلات سنگین از قبیل لودر، گریدر، کامیون، آب پاش، غلتک و سایر دستگاه‌های برای مدیریت امور به استان ایلام اعزام خواهد شد.

حمیدی افزود: با توجه به نزدیکی روز اربعین باید در راستای تهیه انواع ماشین آلات مورد نیاز، هماهنگی و تعامل لازم بین شهرداری‌ها و اداره راه و شهرسازی صورت گیرد.