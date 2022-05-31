به گزارش خبرنگار مهر در روزهای اخیر برخی شرکت‌های تایرسازی با انتشار نامه‌ای در سامانه کدال (پایگاه شفاف سازی اطلاعات شرکت‌های بورسی) از موافقت دستگاه‌های ذی ربط از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با افزایش ۳۰ درصدی قیمت لاستیک سنگین خبر داده اند.

موافقت با افزایش ۳۰ درصدی قیمت لاستیک سنگین تولید داخل؟

روغن موتور هم گران می‌شود

همچنین انجمن شرکت‌های تولید روغن موتور نیز از موافقت سازمان حمایت با افزایش قیمت روغن موتور که تنها ۴ شرکت در ایران این محصول را تولید می‌کنند، خبر داده است.

این اعلام عمومی افزایش قیمت لاستیک و روغن موتور در حالی است که هنوز نه سازمان حمایت در این خصوص اظهار نظر رسمی کرده و نه ستاد تنظیم بازار؛ هر چند که شنیده‌ها حاکی از واگذاری تصمیم گیری در این خصوص به ستاد تنظیم بازار است و سازمان حمایت قرار نیست دیگر درباره نرخ‌های مصوب کالاهای تولید داخل اظهار نظر کند.

موافقت ستاد تنظیم بازار با افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل جاده‌ای بار

افزایش قیمت لاستیک سنگین و روغن موتور تولید داخل در حالی است که ۱۵ اردیبهشت امسال ستاد تنظیم بازار با افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل کالا در جاده‌ها موافقت کرده بود.

دبیر کانون کامیون داران: پیش از افزایش نرخ مصوب لاستیک، قیمت آن در بازار آزاد افزایش یافته بود

احمد کریمی دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیون داران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حالی از سوی شرکت‌های سازنده اعلام شده که قرار است نرخ لاستیک سنگین ۳۰ درصد افزایش یابد که همین الان نرخ مصوب لاستیک سنگین از سوی وزارت صمت جفتی ۸ میلیون تومان برای اقلام پُر مصرف تعیین شده ولی در بازار آزاد ۱۲ میلیون تومان هر جفت لاستیک سنگین به فروش می‌رسد.

وی علت این نابه سامانی را ضعف نظارت وزارت صمت دانست و گفت: اینکه تایرسازان می‌گویند قیمت‌ها را بالا برده ایم چون سودی کسب نمی‌کنیم، قابل قبول نیست؛ مگر چه میزان می‌خواهند سود کسب کنند که باز هم می‌خواهند نرخ محصولات خود را افزایش بدهند؟

دبیر کانون کامیون داران ادامه داد: اگر این ۳۰ درصد به نرخ لاستیک مصوب افزایش یابد، قطعاً معادل همان به نرخ بازار آزاد لاستیک‌های سنگین افزوده خواهد شد و آنکه متضرر می‌شود، رانندگان هستند.

کریمی یادآور شد: در یک سالی که سامانه کالا به عنوان تنها مرجع عرضه و فروش یا تحویل حواله خرید لاستیک سنگین از سوی وزارت صمت در نظر گرفته شده، می‌بینیم که نرخ‌های مندرج در آن با نرخ‌های بازار آزاد تفاوت چشمگیری دارد؛ مثلاً محصولات یک برند داخلی که لاستیک با کیفیت عرضه می‌کند را به هیچ وجه نمی‌شود در سامانه کالا تهیه کرد اما به راحتی در بازار آزاد یافت می‌شود که به نظر می‌رسد تولیدکننده داخلی این کالا، ۸۰ درصد آن را به فروشندگان لاستیک و خارج از سامانه کالا می‌فروشد.

افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل، غیر فنی و کارشناسی بود

وی درباره افزایش کرایه حمل گفت: کرایه حمل جاده‌ای کالا را با کج سلیقگی ۳۵ درصد افزایش داده اند و پشتوانه علمی، فنی و کارشناسی نداشت؛ در حالی که در سال‌های گذشته بر اساس تن-کیلومتر محاسبه می‌شد که در آن همه هزینه‌های رانندگان از جمله دستمزد رانندگان غیر مالک، گرما یا سرمای هوای مبدأ و مقصد، پیمایش، هزینه لاستیک و روغن و قطعات و… هم در آن لحاظ می شده است.

کریمی گفت: ولی الان افزایش ۳۵ درصدی کرایه حمل با هزینه‌های رانندگان و تورمی که در جامعه وجود دارد، همخوانی ندارد.

افزایش قیمت روغن موتور؟

این فعال صنفی صنعت حمل و نقل جاده‌ای درباره افزایش قیمت روغن موتور بیان کرد: در سال گذشته طی ۳ مرحله شرکت‌های روغن ساز و پالایشگاه‌های تولیدکننده روغن موتور اقدام به افزایش قیمت روغن موتور کردند.

وی تصریح کرد: هر بار که قیمت روغن موتور بیشتر می‌شد، تا یک هفته روغن در بازار بود اما بعد از یک هفته دوباره روغن در بازار کم می‌شد و شرکت‌های روغن ساز محصولات خود را عرضه نمی‌کردند و وقتی در جلسات به آنها اعتراض می‌کردیم، می‌گفتند تولید محصول با این قیمت‌ها به صرفه نیست.