به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد بررسی صنعت روانکار و بازار روغن موتور در ایران و منطقه با حضور "مهدی قیضی" کارشناس صنعت روانکار، "رضا سلطانی" کارشناس صنعت خودرو و "سهیل رشیدی اقدم" رئیس مرکز نوآوری انرژیک دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
در این میزگرد، مهدی فیضی، کارشناس صنعت روانکار اظهار داشت: حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار تن مصرف سالیانه روانکار در کشور عزیزمان ایران است که حدود ۱۵۰ هزار تن آن روغنهای صنعتی و مابقی روغنهای موتوری مورد استفاده در کشور است.
سهم ۹۰ درصدی تأمین نیاز داخلی صنعت روانکار توسط تولیدکنندگان داخلی
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد روانکار مورد نیاز کشور بهصورت پایدار توسط شرکتهای داخلی در حال تأمین و تولید است و مورد استفاده مردم و صنایع مختلف قرار میگیرد.
فیضی با بیان اینکه "صنعت روانکار یک صنعت وابسته به برخی صنایع دیگر است"، گفت: متناسب با پیشرفت و توسعهای که در صنایع دیگر صورت میگیرد، صنعت روانکار باید این نیازها را نو به نو مرتفع کند؛ از جمله یکی از وابستگیهای صنعت روانکار به صنایع خودروسازی است.
وی ادامه داد: ۱۰ سال پیش در شرکت ایرانخودرو بالاترین سطح کیفی روغنی که استفاده میشد، SL1040 بود ولی امروز روغن SN020 مورد استفاده این شرکت است که نوع روغن پایه و مواد افزودنی توسعه یافتهتر، پیچیدهتر و نیازمند روزآمدی است.
کارشناس صنعت روانکار خاطرنشان کرد: خوشبختانه این موضوع مهم نوآوری و بهروزشدن محصولات به طور مستمر در شرکتهای داخلی تولیدکننده روانکار صورت میگیرد.
تأمین عمده نیاز روغنهای صنایع و نیروگاهها با تولیدات داخلی
وی ادامه داد: بحث فرهنگ مصرف هم بسیار مهم است، وقتی شخصی با توجه به هزینههای خودرو و تجهیزات صنعتی، روغنی را مصرف میکند، باید این شناخت را پیدا کند که آیا این روغنی که میخواهد مصرف کند، مطابق با نیازهای استانداردی مورد مصرف هست و در این صورت از روغن مناسب استفاده خواهد کرد.
فیضی با اشاره به توانمندیهای شرکتهای داخلی تولید روغن گغت: الان مارینگی را تأمین میکنیم که شرکت ملی نفتکش و سازمان کشتیرانی تا ۱۰ سال پیش، بخش عمدهای از آن را از بازار خارجی تأمین میکردند اما امروز بخش عمدهای از نیاز را داریم در داخل تولید میکنیم.
وی افزود: همچنین صنایع و نیروگاههای کشور که در گذشته بیشتر نیاز به روغنهای صنعتی را از خارج از کشور تأمین میکردند، امروز عمده نیاز خود را از داخل تأمین میکنند و حتی اخیراً نمونهای از روغن را برای استفاده در نیروگاههای عراق به این کشور ارسال کردهایم.
رویکرد عرضه مویرگی و مستقیم روغن موتور برای حذف واسطهها
این کارشناس صنعت روانکار با اشاره به وجود روغنهای تقلبی در بازار روغن ایران گفت: روغنهای تقلبی، علاوه بر برندهای داخلی، حتی ممکن است تحت عنوان برندهای خارجی نیز در بازار عرضه شوند.
وی افزود: شرکت نفت سپاهان برای اینکه روغن تولیدی خود را به دست مصرف کننده نهایی برساند، بزرگترین سیستم پخش مویرگی در صنعت روغن موتور را تحت عنوان شرکت کیمیا اسپیدی قشم ایجاد کرده و الان کار پخش روغنهای سپاهان به همین شرکت بهصورت کامل محول شده و با اینکار و با ایجاد انبار در سرتاسر استانهای کشور، سهم مهمی را در حذف برخی واسطهها و رفع مشکلات اینچنینی که در صنعت روغن در گذشته زیاد داشتیم، داشته است.
نیاز به تعامل بین خودروساز، روغنساز و موتورساز داریم
در ادامه این میزگرد، رضا سلطانی، کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: روانکارهایی که تولید میشوند، وظیفه اصلی آنها روغن کاری قطعاتی است که در برابر هم و نسبت به هم درحال حرکت هستند که البته وظایف دیگری مثل خنککاری، کاهش ارتعاشات و سروصدا هم دارند.
وی افزود: در سیستم موتور احتراق داخلی اگر بخواهیم به وظایف اصلی روغن بهخوبی برسیم، نیاز به تعامل بین خودروساز، روغنساز و موتورساز داریم.
سلطانی با بیان اینکه "در صنعت خودروسازی به روغن به عنوان یک قطعه نگاه میشود"، گفت: موتور دارای قطعات مختلفی است و باید به روغن هم به عنوان قطعهای نگاه کرد که آزمونها، شبیه سازیها و فرآیندهایی که نیاز هست یک روغن از جانب یک خودروساز و موتورساز مورد تأیید قرار بگیرد، باید طی شود.
پیشنهاد درج روغن موتور مناسب هر خودرو در دفترچه آن
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: چندسالی است که تلاش میکنیم به خودروسازان داخلی القا کنیم که با همکاری شرکتهای روغنساز ایرانی که در توسعه روغن فعال هستند، اسم و برند روغن موتور تولید داخل که مناسب هر خودرو است، در دفترچه خودرو آورده شود و با پایش و انجام تستهای تکمیلی، روغن موتور بهینه تولید داخل برای هر خودرو، در دفترچه آن به مصرف کننده پیشنهاد و معرفی شود که این کار توسط شرکتهای بزرگ خودروسازی جهان با همکاری با شرکتهای روغنساز برتر دنیا در حال انجام است.
سهم کمتر از یکدرصدی ایران در بازار روغن جهان
در ادامه این میزگرد، سهیل رشیدی اقدم، رئیس مرکز نوآوری انرژیک دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: بحث بازارسازی برای روغنهای تولید داخل چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور، موضوعی مهم است.
وی افزود: روغن موتور با دو نوع بالای ۷۰ درصد مواد معدنی و زیر ۷۰ درصد طبقهبندی میشود که اگر بالای ۷۰ درصد باشد، در کد خاصی صادر میشود که در بخش نفت و قیر و فرآوردههای نفتی طبقهبندی میشود و اگر زیر ۷۰ درصد باشد که در زمینه گریس و مواد دیگر قرار میگیرد.
رشیدی با بیان اینکه "سال گذشته ۴۷۸ میلیارد دلار مصرف روغن موتور، روانکار و گریسهای مختلف را در کل دنیا داشتیم"، گفت: کمتر از یک درصد این بازار بزرگ سهم ایران است و در این یک درصد هم اغلب برندهای بزرگ و معروف حضور ندارند.
وی ادامه داد: روغنسازان ایرانی اغلب نمیتوانند به دلیل تحریمها، استانداردهای بینالمللی را به صورت مستقیم اخذ کنند، مجبور میشوند مطابق استاندارد کار کنند و به شبیهسازی استاندارد روی آورند و شبیهسازی استاندارد الزام قانونی یا ایزویی را به صورت کامل نمیتواند پوشش دهد.
لزوم بازارسازی روغن با فضای دیجیتال
رئیس مرکز نوآوری انرژیک دانشگاه امیرکبیر تصریح کرد: بحث بازارسازی بینالمللی مستلزم این هست که در فضای دیجیتال بیشتر کار کنیم که روغنسازان ایرانی در این زمینه خیلی ورود قوی و جدی تا امروز نداشتهاند.
وی افزود: زمینه دیجیتال در بازارسازی یک زمینه بکر محسوب میشود، در ایران هزینه تولید روغن بسیار ارزانتر از کشورهای دیگر تمام میشود و میتوانیم با سودهای کلانی روغنها را با کیفیت خوب، صادر کنیم.
رشیدی با بیان اینکه "صادرات روغن موتور تولید ایران در سالهای اخیر به کشورهای منطقه صورت گرفته"، گفت: برای فروش به بازارهای اصلی باید استانداردهای بینالمللی را رعایت کنیم و راهکاری برای اخذ این استانداردها اتخاذ کنیم.
شراکت با شرکتهای خارجی برای اخذ استانداردهای روز غرب
رئیس مرکز نوآوری انرژیک دانشگاه امیرکبیر اظهار داشت: تولید ۴ شرکت روغنساز داخلی ۸۵ درصد نیاز مارکت صنعت روانکار را پاسخ میدهد و ۱۵ درصد این بازار توسط تولیدات خارجی تأمین میشود که البته بخشی از آن روانکارهای خاصی برای صنایع خاص است که در دنیا نیز تولیدکنندگان محدودی دارد.
وی افزود: در خصوص توسعه صادرات تولیدات داخلی صنعت روانکار، یکی از مهمترین مسائل کسب استانداردهای روز دنیا است که در این زمینه یک راهکار مشخص، شراکت و همکاری با شرکتهای خارجی است که شرکت نفت سپاهان این مسیر را به خوبی آغاز کرده است.
بازار بکر تولید و عرضه روغن موتور مناسب موتورسیکلتها
رشیدی با اشاره به آغاز تعامل شرکتهای خودروساز داخلی با تولیدکنندگان برتر روغنموتور در داخل کشور، گفت: در زمینه صنعت موتورسیکلت و روغنهای مورد نیاز آن، ورود جدی نداشته ایم و اغلب موتورسیکلتهایی که در ایران مورد استفاده قرار میگیرند بر اساس آب و هوا و شرایط کشور تولیدکننده، به تولید رسیدهاند؛ درحالی که این ظرفیت وجود دارد تا شرکتهای تولیدکننده موتورسیکلت نیز با راهاندازی واحدهای R&D ضمن بهروزسازی شاخصههای تولیدی خود با شرایط ایران، با تعامل با شرکتهای تولید روغن موتور ایرانی، روغن موتور مناسب هر نوع موتور را شناسایی و به مصرف کننده پیشنهاد دهند.
وی افزود: تعامل شرکتهای خودروساز و موتورساز با شرکتهای تولیدکننده روغن میتواند ضمن رونق بیش از پیش فعالیت برای تولیدکنندگان داخلی، برای مصرفکنندگان نهایی نیز آثار بهینه زیادی به همراه داشته باشد.
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