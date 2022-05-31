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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۱۱

با تصویب هیئت وزیران؛

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سهامی عام شد

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سهامی عام شد

با تصویب هیئت وزیران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت سهامی عام ۱۰۰ درصد دولتی تبدیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح اساسنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

بر این اساس، سرمایه شرکت ساخت و توسعه به ۳۷۶ میلیارد و ۳۴۶ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان و معادل ۳۷۶ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۵۴۰ سهم ۱۰ هزار ریالی که ۱۰۰ درصد آن به دولت تعلق دارد، افزایش می‌یابد.

این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود (اراضی شرکت) انجام شده است.

شورای نگهبان ۲۴ اردیبهشت امسال اصلاح اساسنامه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور را تأیید کرده است.

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سهامی عام شد

کد مطلب 5502946

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