به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور برای رایزنی فشرده با کشورهایی که منشأ گرد و غبار هستند؛ نخستین سفر خود به عراق را انجام دادیم و نشست‌های مفصلی با وزرای کشور، امور خارجه، محیط‌زیست، منابع آبی، کشاورزی و نخست‌وزیر این کشور داشتیم.



وی بابیان اینکه قرار شد یک تقویم زمانی برای نشست‌های هیئت‌های کارشناسی بین دو کشور مشخص شود اضافه کرد: ۲۱ تیر در تهران وزرای محیط‌زیست ۱۵ کشور پیرامونی ایران برای همفکری درزمینه‌ی کاهش گردو غبار گرد هم می‌آیند البته دیدار با مقامات عراقی پیش‌درآمد بسیار مناسبی برای توافقات منطقه‌ای در جهت کاهش گرد و غبار است.



رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بابیان اینکه نخست‌وزیر عراق سطح روابط دو کشور را پایین دانست و بر ارتقای آن تأکید کرد گفت: کلیات آنچه در دیدار با وزرای دولت عراق داشتیم برای نخست‌وزیر این کشور تشریح شد و وی کلیات برنامه‌ای را که ما به‌وسیله‌ی وزیر امور خارجه ارائه کرده بودیم پذیرفت و قرار شد امضا شود.



وی افزود: با توجه به قوانین داخلی عراق اسناد باید مصوبه دولت این کشور را داشته باشد بنابراین قرار شد این توافقات در دولت عراق مصوب شود و در نشست تهران به امضای دو طرف برسد.



سلاجقه گفت: امروز نیز برای ادامه‌ی کار به سوریه می‌رویم و سفرهایی به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز خواهیم داشت که بتوانیم برنامه اقدام را به‌صورت دوجانبه و چندجانبه عملیاتی کنیم و مردم نتیجه این نشست‌ها را در کاهش گردوغبار ببینند.



رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: حس عمومی خوبی در منطقه برای برگزاری نشست بین‌المللی درباره‌ی مقابله گردوغبار وجود دارد.