شخصیّت پاپ نسبت به سلف خود ممتاز است/تاکید بر همکاری های علمی

‌به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جعفر سبحانی در نامه‌ای به مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، مواردی را پیرامون دیدار آیت الله اعرافی و پاپ بیان کرد.

متن نامه این مرجع تقلید خطاب به آیت الله اعرافی به شرح زیر است.

۱. سفر جنابعالی برای واتیکان، اولین رابطه رسمی بین حوزه علمیه قم و مسیحیت کاتولیک است.

۲. شخصیّت پاپ نسبت به سلف خود ممتاز است و در سفر خود به عراق و دیدار با آیت الله سیستانی مطالبی را بیان کرد که می‌توانست نگوید؛ این حاکی از آن است که شخصیت محافظه کاری نبوده بلکه به واقعیات تا حدودی علاقه‌مند است.

۳. همکاری علمی و آکادمیک و تبادل استاد و دانشجو تا حدّی مناسب است.

۴. بهترین پیشنهاد، تألیف دایرة المعارف با حجم کم در حوزه مسائل مشترک کلامی است. البته کارهای علمی مشترک مانند حقوق کودک و خانواده و محیط زیست بسیار مناسب برای گفتگو است.

۵. دعوت هیئت‌های علمی از آنان و بازدید از مراکز حوزه علمیه مناسب است.

