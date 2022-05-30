پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی به آتش کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی به آتش کشیده شد.

در همین ارتباط اعلام شد که یک پایگاه نظامی صهیونیستی در بخش قدیمی شهر قدس واقع در در روستای «العیساویه» به آتش کشیده شده است.



گفته شده این آتش سوزی بعد از وقوع درگیری نظامیان صهیونیستی با جوانان فلسطینی در محل صورت گرفته و بدنبال آن نظامیان صهیونیست حتی نتوانستند فردی را که اقدام به انجام این اتش سوزی نمود، شناسایی و دستگیر کنند.



آتش گرفتن پایگاه نظامی صهیونیست‌ها در حومه شهر قدس همزمان با آن است که این نظامیان طی چند روز گذشته تحت تأثیر برگزاری مراسم موهوم «روز پرچم» درگیری‌های فیزیکی متعددی با شهروندان فلسطینی داشته‌اند. مراسم روز پرچم که چند سالی است با تبلیغات و جار و جنجال بسیاری از سوی صهیونیست‌های تندرو دنبال می‌شود، با هشدار گروه‌های متعدد فلسطینی روبرو بوده و روز یکشنبه در جریان برگزاری این مراسم، فلسطینی‌ها با مقاومت خود مانع از ورود صهیونیست‌ها به صحن‌های اصلی مسجد الاقصی شدند که این مقاومت به زخمی شدن حداقل ۲۰۰ فلسطینی منجر شد.



با وجود رفتارهای خشونت آمیز و وحشیانه ای که نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها دنبال می‌کنند، اما در موارد متعددی شهروندان فلسطینی به شیوه خود به این رفتارها پاسخ می‌دهند. روز یکشنبه نیز همزمان با خشونت‌ها علیه شهروندان فلسطینی در جریان مراسم روز پرچم، دومین پالایشگاه نفت این رژیم در اشدود دچار آتش سوزی و انفجار شده بود.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید