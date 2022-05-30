فرار صهیونیست ها از ترس انتقام ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع خبری تل آویو از جمله شبکه ۱۲ تلویزیون این رژیم اعلام کرد که بیش از ۱۰۰ اسرائیلی در ترکیه بدلیل نگرانی از حوادث امنیتی خواستار بازگشت فوری به تل آویو و خروج از ترکیه هستند.

گفته شده این گردشگران نگران بوده اند که توسط ایران هدف قرار گیرند و از همین رو نیز خواستار بازگشت فوری به فلسطین اشغالی شدند.

درخواست اسرائیلی‌ها برای بازگشت به تل آویو یک روز پس از آن صورت گرفته که شورای امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، ساکنان این رژیم را از سفر به ترکیه برحذر داشت. روزنامه عبری زبان یدیعوت احرونوت هم اعلام کرد که این هشدار از ترس هرگونه حمله و عملیات انتقام‌گیری ایران داده شده است.

پس از اقدام تروریستی علیه شهید «صیاد خدایی» در تهران، ترس و نگرانی از انتقام ایران سراسر مناطق اشغالی را فراگرفته است. این ترس و نگرانی بویژه پس از آن بیشتر شد که «نفتالی بنت»؛ نخست وزیر رژیم صهیونستی در جریان شرکت در مراسم موهوم «رقص پرچم» در بیت المقدس بدون نام بردن از کشور و یا شخص خاصی به صورت تلویحی به انجام اقدام تروریستی علیه شهید خدایی در تهران اعتراف کرد.

حتی پیش از این نیز روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی مفصل اعلام کرده بود که ترور شهید خدایی در تهران از سوی نیروهای صهیونیستی و با هدف تحت الشعاع قرار دادن گفتگوهای هسته‌ای ایران با کشورهای غربی صورت گرفته است.

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