روند افزایش قیمت نفت ادامه دارد/ برنت ۱۲۱ دلار

به گزارش خبرگزاری مهر در حالی که بازارجهانی نفت منتظر بودند ببینند آیا اتحادیه اروپا در آستانه نشست مربوط به بسته ششم تحریمها علیه مسکو به دلیل تهاجم به اوکراین، به توافقی درباره تحریم نفت روسیه خواهد رسید یا خیر، قیمت نفت به بالاترین حد دو ماه اخیر رسید.
با اعلام پکن از کاهش محدودیتهای تعطیلی در شهرهای بزرگ چین و کنترل شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت برنت از ۱۲۱ دلار در هر بشکه فراتر رفت. قیمت نفت برنت پس از افزایش ۱.۸ درصدی به ۱۲۱.۵۵ دلار رسید.
قیمتهای آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا به بالای ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسید که افزایش هفته گذشته را افزایش داد با این شرایط انتظار میرود که "اوپک پلاس" درخواستهای غرب برای تسریع افزایش تولید را در دیدار پنجشنبه آینده رد کند.
شش منبع در "اوپک پلاس" گفته بودند که این سازمان به برنامه خود برای اضافه کردن ۴۳۲ هزار بشکه در روز در ماه جولای پایبند خواهد بود.
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