۳ وعده مجیدی محقق شد/ از نباختن تا بالا رفتن جام توسط وریا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال موفق شد پس از سپری کردن یک فصل بدون شکست به عنوان قهرمان فصل بیست و یکم لیگ برتر شناخته شود و این قهرمانی در حالی به دست آمد که آبی پوشان در طول فصل طعم شکست را نچشیدند و تعدادی از رکوردهای لیگ را هم بهبود بخشیدند.

فرهاد مجیدی که از اواسط فصل گذشته هدایت آبی پوشان را بر عهده گرفت و فصل پیش با مدیران این باشگاه روابط سینوسی داشت و در مقاطعی با آنها درگیر بود، در یکی از نشست‌های خبری‌اش جمله‌ای گفت که این جمله با سرعت وایرال شد. مجیدی بعد از عصبانی شدن از شرایط باشگاهش در فصل گذشته در حالی که روی میز کوبید گفت؛ «من به اینا نمی بازم».

سرمربی آبی پوشان که تا پیش از این همواره جانشین مربیان دیگر مثل شفر، استراماچونی و فکری شده بود، همواره مدعی بود اگر تیم استقلال را خودش از ابتدای فصل ببندد می‌تواند تیمی رویایی بسازد که یادش در تاریخ این باشگاه ماندگار باشد.

مجیدی همچنین از مدتها پیش در نشست‌های خبری اش هدف والای خود را که بالا رفتن جام قهرمانی این فصل در دستان وریا غفوری کاپیتان تیمش بود را بر زبان آورد و از بی اهمیت بودن آمارها و رکوردها صحبت کرد.

با پایان یافتن فصل بیست و یکم لیگ برتر نه تنها وعده‌های سرمربی استقلال در این فصل محقق شد، بلکه آنها توانستند رکوردهای خود را هم حفظ کرده و آنها را بهبود بخشند.

مجیدی که از ابتدای این فصل هدایت استقلال را بر عهده داشت و تیم را با نظر و سلیقه خودش بست، توانست همان تیم رویایی را بسازد که به هیچ تیمی هم نبازد و در پایان هم جام قهرمانی لیگ توسط وریا غفوری بالا برود؛ تا مجیدی به اهداف بزرگ خود در این فصل رسیده و وعده‌هایش محقق شود.