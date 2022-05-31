متروی۲۰ساله تبریز درانتظار سفر رئیس جمهور/ضرورت تخصیص اعتبار ویژه

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ آیت الله رئیسی رئیس جمهور کشورمان درحالی طی روزهای آینده اولین سفر استانی خود به عنوان رئیس جمهور را به آذربایجان شرقی انجام می‌دهد که مردم استان مطالبات مختلفی از رئیس جمهور و هیئت دولت دارند.

اولین سفر استانی رئیس دولت سیزدهم به آذربایجان شرقی در حالی طی روزهای آینده انجام می‌شود که تسریع عملیات اجرایی پروژه متروی تبریز که این روزها وضعیت چندان مناسبی ندارد، یکی از مطالبات اصلی مردم تبریز از رئیس جمهور است.

تسریع عملیات اجرایی پروژه متروی تبریز، یکی از مطالبات اصلی مردم از رئیس جمهور است طرح مطالعه پروژه قطار شهری تبریز در سال ۱۳۸۰ و عملیات اجرایی آن نیز سال ۱۳۸۴ آغاز شد و در چهار خط اصلی و یک خط حومه به طول ۱۰۰ کیلومتر طراحی شده است.

خط یک قطار شهری تبریز به طول ۱۷.۲ کیلومتر در سه فاز طراحی شده و خدمات دهی از ایستگاه ائل گولی تا ایستگاه نور در حال انجام است و پنج ایستگاه آن هنوز بهره برداری نشده است.

عملیات اجرایی در خطوط دیگر نیز تقریباً تعطیل بوده و به دلیل کمبود اعتبارات لازم این پروژه حال و روز خوبی ندارد.

نصف اعتبارات مترو را شهرداری تبریز و نصف دیگر را دولت تأمین می‌کند

معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نصف اعتبارات مترو را شهرداری تبریز و نصف دیگر را دولت تأمین می‌کند.

جواد رحمتی با بیان اینکه در سفر اخیر رئیس جمهور به شهر تبریز مترو یکی از مطالبات اصلی است، افزود: پیگیر تخصیص اعتبار و افزایش سرعت عملیات اجرایی خط دو متروی تبریز هستیم.

وی سپس با تاکید بر اینکه ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در سفر اخیر وزیر کشور به متروی تبریز اختصاص یافت، گفت: این مبلغ برای سال گذشته بود و برای سال ۱۴۰۱ نیز اعتبار درنظر گرفته خواهد شد.

خط یک متروی تبریز درحال اتمام است و عملیات اجرایی آن انجام می‌شود رحمتی با تاکید بر اینکه خط یک متروی تبریز درحال اتمام است، گفت: خط دو متروی تبریز نیز از چهار سال پیش آغاز شده و با قرارگاه خاتم عملیات اجرایی آن پیش می‌رود.

رحمتی از پروژه متروی تبریز به عنوان مهمترین زیرساخت شهری نام برد و افزود: با تلاش‌های صورت گرفته در طی سال‌های گذشته، شاهد اتمام خط یک قطار شهری تبریز در اواسط سال ۱۴۰۱ خواهیم بود و در حال حاضر عملیات اجرایی خط دو مترو با جدیت در حال انجام است.

پیگیر تخصیص اعتبار به خط دو متروی تبریز هستیم

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص مطالبات اصلی از رئیس جمهور در سفر این هفته به آذربایجان شرقی گفت: متروی تبریز یکی از مطالبات از آیت الله رئیسی است.

روح الله متفکر آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه پیگیر تخصیص اعتبار به خط دو متروی تبریز هستیم، افزود: پروژه قطار شهری تبریز باید با سرعت و جدیت پیش رود چراکه یکی از نیازهای مهم در کلانشهر تبریز بوده و گره گشای ترافیک است.

وی از پیگیری فاینانس خط ۲ قطار شهری تبریز خبر داد و گفت: ۷۰۰ میلیارد تومان اوراق برای این پروژه نیز اخیراً انجام شده است که حرکت روبه جلویی است.

فاینانس خط ۲ مترو باید در سفر رئیس جمهوری مطالبه شود

رئیس شورای شهرستان تبریز نیز در خصوص وضعیت متروی تبریز گفت: در سفر ریاست جمهوری به تبریز، باید به صورت متمرکز موضوع فاینانس خط ۲ مترو مطالبه شود.

فاینانس خط ۲ مترو مبلغ ۴۳۰ میلیون دلار است که اگر اختصاص یابد در دو یا سه سال می‌توانیم خط ۲ را تکمیل کنیم شهرام دبیری ابراز داشت: فاینانس خط ۲ مترو مبلغ ۴۳۰ میلیون دلار است که اگر اختصاص یابد در دو یا سه سال می‌توانیم خط ۲ را تکمیل کنیم.

وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر و شهرداری تلاش می‌کند تا با اخذ عوارض از مردم، برای خود مردم هزینه کند. ۱۰ درصد درآمد شهرداری پایدار است و کل کمک‌های دولتی زیر ۱۰ درصد درآمد شهرداری را تشکیل می‌دهد.

هر روز بر جمعیت شهر تبریز افزوده می‌شود و ترافیک آن نیز کورتر شده و بر آلودگی هوا نیز افزوده می‌شود، در این شرایط افتتاح کامل خطوط یک و دو متروی تبریز می‌تواند گره گشا باشد.