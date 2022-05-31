ضرورت توجه به زنان در جهاد تبیین

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس معدنی پور، در نطق پیش از دستور شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز دختر گفت: حضرت فاطمه معصومه، بانویی که هم نامش، همنام جَدِّ بزرگوارش «اُم ابیها» (س) بود و هم کردارش، بانویی که هم دو امام زمان خود را متعلَّم بود و هم فراق هر دو را صبورانه متحمل شد.

وی ادامه داد: خدا را شاکریم که در چنین موسمی بهانه‌ای شد که از دختران و زنان ایران زمین صحبت به میان آید؛ نیرویی که نه هدف توسعه بلکه بازو، پیش ران و عیار توسعه پایدار این دیار کهن و اصیل اند.

عضو شورای شهر تهران گفت: حوزه زنان یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که محل گفتمان‌های مختلف در عرصه‌های سبک زندگی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

معدنی پور تاکید کرد: این الگو باید یکی از موضوعات جهاد تبیین باشد تا خاستگاه و هدف آن به گونه‌ای که بایسته و شایسته است تشریح شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: زن در تعریف غالباً شرقی همچون عنصری است در حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی و در تعریف غالباً غربی، به مثابه موجودی است که جنسیت او بر انسانیتش می چربد.

وی ادامه داد: اما در نگاه رهبر انقلاب اسلامی می‌توان زن بود، عفیف، محجبه و شریف بود اما در عین حال، در متن و مرکز جامعه بود بانوان ما باید در حوزه‌های مختلف جامعه نقش ایفا کنند.

معدنی پور با اشاره به درخشش دختران در عرصه‌های مختلف گفت: دختران ما موفقیت‌های بسیاری داشته اند و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشا ن کرد: سازمان‌ها و نهادها، از جمله شهرداری‌ها می‌توانند ضمن طراحی و پیاده سازی اقدامات نوآورانه و حمایت از ابتکارات گروه‌ها و همیاری‌های داوطلبانه در چارچوب جهاد تبیین برای نقش آفرینی مؤثر در تحولات مربوط به سبک زندگی دختران و زنان، همچنین از طریق آن دسته از برنامه‌های راهبردی که نقش پیشران دارند، برای بهبود کیفیت زندگی دختران و زنان نقش سازنده و مؤثری داشته باشند.