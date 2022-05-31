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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۴۸

عضو شورای شهر تهران مطرح کرد؛

ضرورت توجه به زنان در جهاد تبیین

ضرورت توجه به زنان در جهاد تبیین

عضو شورای شهر تهران بر ضرورت توجه به الگوی سوم زن در جهاد تبیین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس معدنی پور، در نطق پیش از دستور شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن گرامیداشت روز دختر گفت: حضرت فاطمه معصومه، بانویی که هم نامش، همنام جَدِّ بزرگوارش «اُم ابیها» ) بود و هم کردارش، بانویی که هم دو امام زمان خود را متعلَّم بود و هم فراق هر دو را صبورانه متحمل شد.

وی ادامه داد: خدا را شاکریم که در چنین موسمی بهانه‌ای شد که از دختران و زنان ایران زمین صحبت به میان آید؛ نیرویی که نه هدف توسعه بلکه بازو، پیش ران و عیار توسعه پایدار این دیار کهن و اصیل اند.

عضو شورای شهر تهران گفت: حوزه زنان یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی است که محل گفتمان‌های مختلف در عرصه‌های سبک زندگی، اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است.

معدنی پور تاکید کرد: این الگو باید یکی از موضوعات جهاد تبیین باشد تا خاستگاه و هدف آن به گونه‌ای که بایسته و شایسته است تشریح شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: زن در تعریف غالباً شرقی همچون عنصری است در حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی و در تعریف غالباً غربی، به مثابه موجودی است که جنسیت او بر انسانیتش می چربد.

وی ادامه داد: اما در نگاه رهبر انقلاب اسلامی می‌توان زن بود، عفیف، محجبه و شریف بود اما در عین حال، در متن و مرکز جامعه بود بانوان ما باید در حوزه‌های مختلف جامعه نقش ایفا کنند.

معدنی پور با اشاره به درخشش دختران در عرصه‌های مختلف گفت: دختران ما موفقیت‌های بسیاری داشته اند و این راه همچنان ادامه خواهد داشت.

وی خاطر نشا ن کرد: سازمان‌ها و نهادها، از جمله شهرداری‌ها می‌توانند ضمن طراحی و پیاده سازی اقدامات نوآورانه و حمایت از ابتکارات گروه‌ها و همیاری‌های داوطلبانه در چارچوب جهاد تبیین برای نقش آفرینی مؤثر در تحولات مربوط به سبک زندگی دختران و زنان، همچنین از طریق آن دسته از برنامه‌های راهبردی که نقش پیشران دارند، برای بهبود کیفیت زندگی دختران و زنان نقش سازنده و مؤثری داشته باشند.

کد مطلب 5503483
مهشید جعفری معظم

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