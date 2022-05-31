به گزارش خبرنگار مهر، طی دو سال اخیر و با پاندمی کرونا تلویزیون تحت شدیدترین تغییرات قرار گرفت. با هر بار پیک کرونا بخشی از برنامه سازی در تلویزیون متوقف می‌شد و برنامه‌هایی که با حضور جمعیت روی آنتن می‌رفتند ابتدا تعطیل و سپس با پروتکل‌های جدی به تولید و پخش ادامه دادند.

تماشاگران استودیویی در مقطعی از این برنامه‌ها حذف شدند و بعد با پروتکل‌های بهداشتی از قبیل تست‌های مکرر کرونا، تزریق واکسن و استفاده از ماسک به استودیوها بازگشتند.

حالا بعد از دو سال که هم آمار مبتلایان به ویروس کرونا تا حد زیادی کاهش یافته و هم آمار فوتی‌ها یک رقمی شده است شرایط برنامه سازی در تلویزیون هم دستخوش تغییر شده است.

از جمله برنامه‌هایی که در همه این مدت برای تماشاگران حاضر در استودیو از ماسک استفاده می‌کرد و حتی ماسک‌های ویژه‌ای طراحی شده بود خندوانه بود که شب گذشته برای اولین بار این ماسک‌ها را کنار گذاشتند.

رامبد جوان شب گذشته نهم خردادماه در برنامه «خندوانه» اعلام کرد که «بعد از دو سالی که از کرونا می‌گذرد می‌خواهم اعلام کنم که امشب برای اولین بار ما در استودیو ماسک‌هایمان را برمی‌داریم.»