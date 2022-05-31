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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۲:۲۲

تیم ملی فوتبال ایران معطل ویزای قطر

تیم ملی فوتبال ایران معطل ویزای قطر

ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به قطر هنوز صادر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران قرار بود امروز سه شنبه برای برپایی اردوی آماده سازی راهی قطر بشود؛ با این حال این اتفاق تا ظهر امروز رخ نداده است.

محمد جماعت مدیر رسانه‌ای تیم ملی ایران در این خصوص گفت: بنا بود ویزای قطر، عصر دیروز به ما برسد. برای بامداد امروز ساعت ۶ هماهنگی لجستیکی شامل پرواز و کمپ قطر را انجام داده بودیم ولی تا این لحظه (ظهر سه شنبه) ویزا صادر نشده است. هر موقع صادر بشود مشکلی بابت پشتیبانی نداریم.

وی همچنین تاکید کرد که تیم ملی برای این سفر مشکل مالی ندارد و اقدامات پشتیبانی انجام شده است.

کد مطلب 5503713

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