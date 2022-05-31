به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صابرین نیوز، جنگنده های ارتش ترکیه تنها پس از چند روز از تجاوز نظامی به خاک سوریه، استان «دهوک» واقع در شمال عراق را برای چندمین بار مورد حمله قرار دادند.

بر اساس این گزارش، تجاوز نظامی جدید جنگنده های ترکیه به شمال عراق درحالی اتفاق افتاد که طی هفته های اخیر تعداد زیادی از شخصیت ها و گروه های عراقی به تداوم حضور نظامی این کشور در عراق اعتراض کرده اند.

اخیرا نیز پارلمان عراق برای بیرون راندن نیروهای ترکیه از خاک عراق دست به کار شده است. در همین ارتباط، مهدی تقی عضو ائتلاف الفتح از تشکیل فراکسیون پر تعداد جنبش پارلمانی با هدف بیرون راندن نیروهای ترکیه از داخل خاک عراق خبر داد.

تقی در بیانیه‌ای اعلام کرد: حرکتی از سوی نمایندگان جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارد که هدف آن بیرون راندن نیروهای ترکیه از داخل خاک عراق در شمال این کشور است. وی تاکید کرد که جلسات دولتی - پارلمانی برای بحث و بررسی راه‌های اخراج نیروهای ترکیه که در حال حاضر نیروهای اشغالگر محسوب می‌شوند، برگزار خواهد شد.

چندی پیش نیز نیروهای نظامی ترکیه در اقدامی غیرقانونی به صورت زمینی وارد اراضی سوریه شدند؛ اقدامی که با واکنش تند دمشق مواجه شد. دولت سوریه پس از اقدام تجاوزکارانه ترکیه خواستار تحرک فوری جامعه جهانی برای مقابله با آنکارا شد.