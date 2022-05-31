پارلمان عراق برای اخراج نیروهای نظامی ترکیه دست به کار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت عربی، پارلمان عراق در حال آماده‌سازی طرحی به منظور اخراج نیروهای ترکیه‌ای مستقر در شمال این کشور است. نیروهای نظامی ترکیه به بهانه تعقیب حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) در شمال عراق حضور دارند. مقامات عراقی به طور مداوم «تخلفات مستمر ارتش ترکیه» را محکوم می‌کنند.

در همین ارتباط، مهدی تقی عضو ائتلاف الفتح از تشکیل فراکسیون پر تعداد جنبش پارلمانی با هدف بیرون راندن نیروهای ترکیه از داخل خاک عراق خبر داد.

تقی در بیانیه‌ای گفت: حرکتی از سوی نمایندگان جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارد که هدف آن بیرون راندن نیروهای ترکیه از داخل خاک عراق در شمال این کشور است. وی تاکید کرد که جلسات دولتی - پارلمانی برای بحث و بررسی راه‌های اخراج نیروهای ترکیه که در حال حاضر نیروهای اشغالگر محسوب می‌شوند، برگزار خواهد شد.

این مقام عراقی افزود: سکوت در مورد حضور ترکیه در داخل خاک عراق، نظامیان ترکیه را به سمت گسترش ورود خود به عمق خاک عراق سوق می‌دهد و این موضوع بر حاکمیت عراق تأثیر می‌گذارد. امنیت ملی آن را تهدید می‌کند و بنابراین قابل تحمل نیست.

از سوی دیگر، کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق نیز از درخواست خود از دولت برای برگزاری نشستی امنیتی برای بحث در مورد «تجاوزات ترکیه» خبر داد. احمد الموسوی، عضو کمیته، در بیانیه‌ای گفت: کمیته درخواستی فوری به فرمانده کل نیروهای مسلح ارائه کرد تا یک نشست امنیتی برای بررسی حملات ترکیه برگزار شود.

وی افزود: این کمیته طی چند روز گذشته جلساتی فوری و فشرده برای جلوگیری از تهاجم ترکیه به عمق عراق برگزار کرد.

الموسوی توضیح داد که حضور ترکیه قابل قبول نیست و نشستی فوری با نخست وزیر، وزیر دفاع و رهبران امنیتی برگزار خواهد شد تا راه حل مشترکی برای مقابله با اشغالگری ترکیه پیدا شود. وی افزود: ارتش ترکیه بیش از ۵۰ کیلومتر به عمق خاک عراق نفوذ کرد و چندین پایگاه نظامی ایجاد کرد. این یک اشغال آشکار و نقض آشکار حاکمیت عراق است.

در همین حال، ثامر ذیبان، یکی از اعضای ائتلاف پارلمانی «الصادقون» تاکید کرد که دولت موقت به ریاست مصطفی الکاظمی قادر به پاسخگویی به حملات مکرر ترکیه در داخل خاک عراق نیست.

ذیبان در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت: حضور ترکیه نقض حاکمیت است و این یک نقض، محکوم و غیرقابل قبول است زیرا با قوانین بین‌المللی و اصول همجواری در تضاد است.

وی افزود: جاه طلبی‌های ترکیه در عراق ریشه در قدیم دارد. آنکارا در عراق جاه طلبی می کند. ترکیه مرتکب تخلفات متعددی می‌شود و می‌توان از راه‌های قانونی و دیپلماتیک برای مقابله با این جنایتها استفاده کرد.