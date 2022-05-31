به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح سه‌شنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان کنگان اظهار داشت: کنگان از مناطق برخوردار کشور است که در عرصه کتابخانه‌ای بیش از دو هزار متر مربع کمبود فضا دارد.

وی اضافه کرد: در این راستا اولویت احداث کتابخانه‌ای در این شهرستان در دو روستای پرک و شیرینو است و با توجه به فرسودگی کتابخانه فرهنگ، احداث یک باب کتابخانه جدید در محل کنونی آن اولویت شهر کنگان است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر ضمن بیان برخی برنامه‌های کتابخانه‌ها افزود: کتابخانه‌های عمومی در حوزه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی و ترویجی دارای برنامه‌های متنوع و خلاقانه‌ای هستند که با اجرای آنها در طول سال شاهد ارتقای مؤلفه‌های فرهنگ مطالعه و کتابخوانی خواهیم بود.

راهب نقش انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان را مهم و راهبردی دانست و افزود: برای اجرای مؤثر برنامه‌های آن، انتظار می‌رود شهرداران با پرداخت کامل حق نیم درصد کتابخانه های عمومی به انجمن، نسبت به تحقق اهداف مورد نظر اهتمام بیشتری داشته باشند.

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فرماندار کنگان نیز در این نشست ضمن خوشامد به اعضای جلسه با بیان اینکه فضای مجازی یکی از عوامل کاهش سرانه مطالعه در جامعه است، خواستار افزایش فعالیت تبلیغی و تشویقی کتابخانه ها در این حوزه شد.

احمد غریبی، مسئله کتاب را از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ دانست و ایجاد الفت و انس با کتاب را راه حل این مشکل عنوان کرد که با فضای همیاری محقق می‌شود.

وی درباره توسعه کتابخانه های شهرستان کنگان بر اساس سند چشم انداز توسعه کتابخانه های عمومی ۱۴۰۴ قول مساعد داد.

در این نشست، ضمن تقدیر از زحمات نصراله اسماعیلی در دوره خدمت پنج ساله، طی حکمی امینه پشتیبان نژاد به عنوان سرپرست جدید کتابخانه های عمومی شهرستان کنگان معارفه شد.