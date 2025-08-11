به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلطانی ابراهیمیان ظهر دوشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی این شهرستان که با حضور مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان، بخشداران، شهرداران، جمعی از مدیران و فعالان فرهنگی برگزار شد، اظهار کرد: برای ارتقا و رساندن کتاب و کتابخوانی در شهرستان به جایگاه شایسته آن تلاش خواهیم کرد.

وی با اشاره به ظرفیت مشارکت فعالان اقتصادی، از آنان خواست مالیات پرداختی خود را «نشان‌دار» کنند تا تمام مبلغ پرداخت‌شده از سراسر کشور به شهرستان درگزین اختصاص یابد و افزود: با این اقدام، می‌توان تأمین اعتبار برای توسعه کتابخانه‌ها و ایجاد کتابخانه سیار را عملی کرد.

فرماندار درگزین پروژه‌های فرهنگی و آموزشی در دست اجرای شهرستان را زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ عمومی دانست و گفت: شهرداران باید در پرداخت سهم نیم‌درصدی خود به کتابخانه‌ها توجه ویژه داشته باشند.

وی همچنین از آمادگی فرمانداری برای حمایت از ایجاد کتابخانه در روستاهای عمان و نظام‌آباد در صورت تأمین فضای مناسب خبر داد.

در ادامه، مهدی لطیفی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان، با تأکید بر اینکه کشورهای توسعه‌یافته به فرهنگ مردم خود توجه ویژه دارند، بیان کرد: شهرستان درگزین با کسب رتبه دوم عضویت در کتابخانه‌های عمومی استان و پیشتازی در تعداد کتابخانه‌های استاندارد، الگوی موفقی در این حوزه است.

وی با اشاره به تلاش برای تکمیل عملیات عمرانی کتابخانه‌های شهرستان گفت: کتابخانه‌های عمومی همواره یاور برگزاری برنامه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی، انجمن‌های ادبی و نشست‌های مختلف بوده‌اند. در دوره جدید می‌کوشیم کتابخانه‌ها را از فضای سنتی خارج کرده و جاذب مخاطبان جدید باشیم.