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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۴۸

علیرضا بیرانوند:

یکساعت بعد از مجمع شش بازی تدارکاتی برای تیم ملی جور می‌شود!

یکساعت بعد از مجمع شش بازی تدارکاتی برای تیم ملی جور می‌شود!

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران گفت: وقتی آقایان خیالشان بابت ماندن در فدراسیون راحت شود شک نداشته باشید بعد از مجمع پنج - شش بازی تدارکاتی برای تیم ملی جور خواهد شد!

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند با انتقاد از روندی که برای آماده سازی تیم ملی در نظر گرفته شده است گفت: بی برنامه ترین تیم ملی را شاهد هستیم که هیچکس به فکر تیم ملی نیست و آقایان مشغول حل و فصل مشکلات خودشان در مجمع بودند. شما شک نکنید یکساعت بعد از پایان مجمع دیدارهای تدارکاتی جور خواهد شد!

این دروازه بان تیم ملی با اشاره به برنامه‌هایی که کادر در نظر گرفته است گفت: اطمینان دارم که سرمربی تیم ملی چند بازی را در نظر گرفته بود اما مسئولان فدراسیون زحمتی برای نهایی کردن آن نکشیدند.

وی در مورد این که با این برنامه ریزی بعید به نظر می‌رسد تیم ملی بتواند در جام جهانی نتیجه بگیرد گفت: مردم بدانند که تیم ملی بازی تدارکاتی نداشته و تیمی هم که تدارک مناسب نبیند کارش در جام جهانی سخت خواهد شد.

علیرضا بیرانوند ادامه داد: آقایان درگیر مجمع بودند و به فکر این که موقعیت خودشان را حفظ کنند. حالا که بمانند و تکلیف مشخص شود شک ندارم یک ساعت بعد از پایان مجمع چند بازی برای تیم ملی جور خواهد شد!

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کد مطلب 5503795

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    نظرات

    • UA ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      6 9
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      کار فوتبال ایران از ریشه خرابه. بهترین کار اینه که تعطیلش کنند.
      • کبری IR ۰۸:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
        11 4
        چشم چون تو گفتی تعطیل می کنن
    • مسلم IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      2 2
      پاسخ
      با این تدارکات تیم انصراف بده بهتره.حالا آقایون صندلی خودشونو بگیرن کی به کیه.

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