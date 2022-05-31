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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۰۱

حمیدرضا گرشاسبی:

بهتر بود عزیزی خادم به مجمع می‌آمد

بهتر بود عزیزی خادم به مجمع می‌آمد

عضو مجمع فدراسیون فوتبال گفت: بهتر بود عزیزی خادم به مجمع می آمد و از خودش دفاع می‌کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گرشاسبی در حاشیه جلسه امروز مجمع فدراسیون فوتبال گفت: یکسری موارد و ابهامات و بندهایی بود که باید در مجمع مطرح می‌شد. بعضی از مسائل سه، چهار سال بلاتکلیف مانده است یعنی مسائل مالی که بازرس قانونی این را تأیید نکرده است.

مدیرعامل باشگاه فولاد و عضو مجمع فدراسیون ادامه داد: حتی هیأت رئیسه فدراسیون سال‌های قبل این اسناد را تأیید نکرده‌اند. این برای فدراسیون ما بد است که چنین اوضاعی دارد. ماجدی و کامرانی فر قول دادند پیگیر بشوند و در یک مجمع فوق العاده این بحث جبران بشود.

گرشاسبی در خصوص عدم حضور شهاب الدین عزیزی خادم رئیس معزول فدراسیون در جلسه مجمع هم گفت: کمیته استیناف رأی داده بود که متأسفانه نتوانست بیاید. بهتر بود او به مجمع می‌آمد و از خودش دفاع می‌کرد و حضوری موارد را می‌گفت. این‌طور قشنگ‌تر بود.

کد مطلب 5503811

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