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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۴:۵۲

به مناسبت ‌۱۵ خرداد؛

نمایشگاه «نهضت» در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می‌شود

نمایشگاه «نهضت» در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می‌شود

نمایشگاه تصویر‍‌سازی روی چفیه با عنوان «نهضت» چهارشنبه ۱۱ خرداد در موزه هنرهای معاصر فلسطین برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی فرهنگستان هنر، به مناسبت نهضت و قیام خونین پانزدهم خرداد، نمایشگاه تصویرسازی «نهضت» به همت موزه هنرهای معاصر فلسطین، و با مشارکت بنیاد شهید و امور ایثارگران، در محل موزه فلسطین برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه، ۲۵ اثر تصویرسازی‌شده روی چفیه با تکنیک اکرلیک در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. آئین گشایش این نمایشگاه چهارشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای بازدید از این نمایشگاه می‌توانند تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۱، همه‌روزه (به‌جز روزهای تعطیل)، از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۱۰ تا ۱۸، و پنج‌شنبه‌ها، از ساعت ۱۰ تا ۱۵، به موزه هنرهای معاصر فلسطین، به نشانی خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، خیابان برادران شهید مظفر، شماره ۷۴، مراجعه کنند.

کد مطلب 5503847

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