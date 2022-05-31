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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۳۰

سکوت آجورلو بعد از قهرمانی استقلال هم شکسته نشد

سکوت آجورلو بعد از قهرمانی استقلال هم شکسته نشد

مدیرعامل استقلال بعد از قهرمانی این تیم هم سکوتش را نشکست و حاضر به پاسخگویی به اصحاب رسانه نشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال که در این فصل سیاست سکوت را پیشه کرد و ترجیح داد کمتر مصاحبه کند، حتی بعد از قهرمانی آبی پوشان در لیگ هم حاضر به شکستن سکوت خود نشد.

آجورلو که در جلسه مجمع عمومی امروز فدراسیون فوتبال حضور یافته بود، در مواجهه با خبرنگاران حاضر در این مراسم حاضر به مصاحبه نشد تا سکوت خود را بعد از قهرمانی هم ادامه داده باشد.

آجورلو در حالی به سکوت خود ادامه داد که بعد از قهرمانی آبی پوشان ابهاماتی هم در خصوص ادامه همکاری مجیدی با استقلال ایجاد شده است.

کد مطلب 5503935

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