سکوت آجورلو بعد از قهرمانی استقلال هم شکسته نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال که در این فصل سیاست سکوت را پیشه کرد و ترجیح داد کمتر مصاحبه کند، حتی بعد از قهرمانی آبی پوشان در لیگ هم حاضر به شکستن سکوت خود نشد.

آجورلو که در جلسه مجمع عمومی امروز فدراسیون فوتبال حضور یافته بود، در مواجهه با خبرنگاران حاضر در این مراسم حاضر به مصاحبه نشد تا سکوت خود را بعد از قهرمانی هم ادامه داده باشد.

آجورلو در حالی به سکوت خود ادامه داد که بعد از قهرمانی آبی پوشان ابهاماتی هم در خصوص ادامه همکاری مجیدی با استقلال ایجاد شده است.