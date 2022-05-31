به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در پایان جلسه مجمع فدراسیون فوتبال، گفت: مجمع در شرایط بسیار آرام و با حضور اکثر اعضا برگزار شد. پرسش‌هایی بود که پاسخ داده شد. نمایندگان فیفا و کنفدراسیون آسیا هم بودند. خوشحالیم از حالا باید برای اعتلای تیم ملی کارمان را شروع کنیم.

وی در خصوص نگرانی بازیکنان تیم ملی از شرایط آماده سازی تصریح کرد: بازیکنان حق دارند. یکسری اتفاقات ناخواسته در فوتبال رخ داد و شرایط طوری شد که نتوانستیم برنامه ریزی کنیم. مهمترین آنها لغو بازی با کانادا بود. شک نکنید برنامه خوبی برای آنها در قطر فراهم می‌کنیم.

سرپرست فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره کنایه علیرضا بیرانوند برای بازی تدارکاتی تیم ملی، اظهار کرد: هرکسی از نگاه خودش به قضایا نگاه می‌کند. کادر فنی و بیرانوند حق دارند. وظیفه ما است که کارها را جلو ببریم ولی آیا تعداد تیم‌هایی که الان بدون بازی هستند، به تعداد انگشتان دو دست می‌رسد یا نه؟

ماجدی همچنین خاطرنشان کرد: با برگزاری این مجمع، اگر امید من برای تیم ملی ۶۰ درصد بود، به ۹۰ درصد رسید.

سرپرست فدراسیون فوتبال درباره مسائل مالی و پولی این فدراسیون هم گفت: مطمئن هستم در چند روز آینده پول برای ما خواهد آمد. همه کارها انجام شده است. از طرف برنامه بودجه ابلاغی به وزارت خانه‌ها نشده است. هر موقع ابلاغ بشود پول به ما می‌رسد.

خبرگزاری مهر را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید