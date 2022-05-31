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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۴۹

امیدم به تیم ملی ۹۰ درصد شد؛

واکنش میرشاد ماجدی به کنایه دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران

واکنش میرشاد ماجدی به کنایه دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران

سرپرست فدراسیون فوتبال به کنایه دروازه‌بان تیم ملی درباره بازی‌های دوستانه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرشاد ماجدی در پایان جلسه مجمع فدراسیون فوتبال، گفت: مجمع در شرایط بسیار آرام و با حضور اکثر اعضا برگزار شد. پرسش‌هایی بود که پاسخ داده شد. نمایندگان فیفا و کنفدراسیون آسیا هم بودند. خوشحالیم از حالا باید برای اعتلای تیم ملی کارمان را شروع کنیم.

وی در خصوص نگرانی بازیکنان تیم ملی از شرایط آماده سازی تصریح کرد: بازیکنان حق دارند. یکسری اتفاقات ناخواسته در فوتبال رخ داد و شرایط طوری شد که نتوانستیم برنامه ریزی کنیم. مهمترین آنها لغو بازی با کانادا بود. شک نکنید برنامه خوبی برای آنها در قطر فراهم می‌کنیم.

سرپرست فدراسیون فوتبال در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره کنایه علیرضا بیرانوند برای بازی تدارکاتی تیم ملی، اظهار کرد: هرکسی از نگاه خودش به قضایا نگاه می‌کند. کادر فنی و بیرانوند حق دارند. وظیفه ما است که کارها را جلو ببریم ولی آیا تعداد تیم‌هایی که الان بدون بازی هستند، به تعداد انگشتان دو دست می‌رسد یا نه؟

ماجدی همچنین خاطرنشان کرد: با برگزاری این مجمع، اگر امید من برای تیم ملی ۶۰ درصد بود، به ۹۰ درصد رسید.

سرپرست فدراسیون فوتبال درباره مسائل مالی و پولی این فدراسیون هم گفت: مطمئن هستم در چند روز آینده پول برای ما خواهد آمد. همه کارها انجام شده است. از طرف برنامه بودجه ابلاغی به وزارت خانه‌ها نشده است. هر موقع ابلاغ بشود پول به ما می‌رسد.

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کد مطلب 5503955

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نظر شما

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    نظرات

    • GB ۱۸:۳۴ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      4 3
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      حالا که خودش موقتا ابقا شده امیدوار شده😅😅. در کل نمیدونم چرا هرکسی تو ایران مسئول میشه فازش عوض میشه وادم رو با ادعاهاش متحیر میکنه.!!!
    • IR ۲۱:۳۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
      6 8
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      اقای ماجدی از دکتر دادکان یاد بگیر زمانیکه ریس فدراسیون بود آبی و قرمز براش فرقی نمی کرد شما نشان دادید خودت خانوادهات بین آبی و قرمز خیلی فرق گذاشته اید امیدواریم که تکرار نشه چون هواداران قرمز از شما ناراحت هستند
    • IR ۰۳:۱۷ - ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
      1 0
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      اگر این پولها دوباره هاپولی نشه بهتره طرف پول بگیره بعد ۲۴ ساعت اونور آب داره عشق نوش میکنه

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