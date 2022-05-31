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۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۹:۴۱

همزمان با روز دختر انجام شد؛

اکران پویش «کمتر از گل نگو به دخترها» روی سازه‌های تبلیغات محیطی

اکران پویش «کمتر از گل نگو به دخترها» روی سازه‌های تبلیغات محیطی

سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت آغاز دهه کرامت و روز دختر، سازه‌های تبیلغات فرهنگی را به اکران طرح های فرهنگی مرتبط با این روز اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت آغاز دهه کرامت و روز دختر، سازه‌های تبلیغات فرهنگی را به اکران طرح‌های فرهنگی مرتبط با این روز اختصاص داد. «کمتر از گل به دخترها نگو» با شعارهایی مانند برکت خونه دختر، قند و نباته دختر و … به همراه تصاویری از دختران روی سازه‌های تبلیغات محیطی شهر اکران شده است.

علاوه بر این اکران‌ها، سازمان زیباسازی شهر تهران با آذین بندی و نصب پرچم‌های رنگی در سطح معابر و میدان‌های اصلی شهر، میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) و به ویژه روز دختر را گرامی داشته است.

کد مطلب 5503984

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