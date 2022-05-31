به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهر تهران به مناسبت آغاز دهه کرامت و روز دختر، سازههای تبلیغات فرهنگی را به اکران طرحهای فرهنگی مرتبط با این روز اختصاص داد. «کمتر از گل به دخترها نگو» با شعارهایی مانند برکت خونه دختر، قند و نباته دختر و … به همراه تصاویری از دختران روی سازههای تبلیغات محیطی شهر اکران شده است.
علاوه بر این اکرانها، سازمان زیباسازی شهر تهران با آذین بندی و نصب پرچمهای رنگی در سطح معابر و میدانهای اصلی شهر، میلاد با سعادت حضرت معصومه (س) و به ویژه روز دختر را گرامی داشته است.
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