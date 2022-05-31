آواربرداری برای کشف پیکرها در متروپل تا ۳روز دیگر ادامه دارد

مصطفی متدین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تسلیت به مردم آبادان اظهار کرد: قرارگاه خاتم الانبیا با توجه به وظایف اجتماعی که برعهده دارد از اولین ساعات حادثه متروپل در منطقه حاضر شد و نیروی انسانی مجرب در زمینه مهندسی و ماشین آلات مناسب برای این کار را در اختیار نیروهای امدادی قرار داد.

وی افزود: همچنین برای آواربرداری بیشتر و جبهه‌های کاری در شرق متروپل، جایی را برای رسیدن به این ساختمان شناسایی و با اجازه مالک نیز این منزل مسکونی را تخریب کردیم تا به ضلع شرقی دسترسی پیدا کنیم.

این مسئول در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء تصریح کرد: یکسری از پیکرها در ضلع شرقی هستند؛ ماشین آلات مناسب را در دو جبهه فعال کردیم و همچنین ماشین آلات لازم را در اختیار آتش نشانی در جبهه شمالی قرار دادیم.

متدین عنوان کرد: سازه از روز اول که این اتفاق رخ داده و ریزش کرده در دو نقطه شمالی و جنوب شرقی ناپایدار است با این وجود همه متخصصان این ریسک را می‌دادند که حین آواربرداری ممکن است که ساختمان ریزش کند؛ ما ریسک را پذیرفتیم تا بتوانیم حداقل مقدار کمی از درد مردم آبادان را کاهش دهیم.

وی بیان کرد: حجم بسیار زیادی از آوار را از ضلع شرقی متروپل برداشتیم و پیکر برخی شهروندان هم از این قسمت خارج کردیم.

این مدیر قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء یادآور شد: هنوز به موضوع آب در زیرزمین برخورد نکردیم و مانعی برای کار ایجاد نکرده است ولی سازه هنوز ناپایدار است و با همکاری سازمان نظام مهندسی خوزستان، تقویت سازه ضلع شمالی انجام شد.

متدین ادامه داد: بررسی‌های کامل سازه انجام و سه گروه نقشه برداری در بخش‌های غربی، شمالی و شرقی ساختمان رصد لحظه‌ای دارند تا تغییرات سازه را کنترل کنیم.

وی اظهار کرد: کوچک‌ترین تغییرات سازه هم رصد شده ولی تاکنون توانستیم به آواربرداری ادامه دهیم و تقریباً شاید تا سه روز دیگر عملیات آواربرداری برای کشف پیکرهای موجود را در زیر آوارهای ساختمان متروپل به اتمام برسانیم.

یکی از مدیران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء خبر داد: در کنار مردم آبادان هستیم و دغدغه اصلی ما آواربرداری مربوط به پیکرهاست و بعد از آن در خصوص تخریب مابقی سازه منتظر دستور دادستان هستیم که اگر از نظر کارشناسی باید الزاماً تخریب شود، اقدامات لازم را برای تخریب و آواربرداری با روش‌های ایمن و خیلی سریع انجام می‌دهیم تا شهر به حالت عادی برگردد و کسبه به زندگی خود برسند.