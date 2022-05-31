۱۵۰ قلیان در شهرستان قوچان معدوم سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید فتحی مقدم ظهر سه شنبه طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین شبکه بهداشت و درمان قوچان اظهار کرد: این قلیان‌ها در اجرای قانون جامع کنترل دخانیات و ممنوعیت عرضه مواد دخانی از جمله قلیان در اماکن عمومی، و به منظور حفظ و ارتقای سلامت جامعه از سطح عرضه جمع آوری و معدوم شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان قوچان افزود: این طرح به شکل مستمر ادامه دارد و طی یکسال گذشته حدود ۱۳ مورد از مراکز عرضه قلیان پلمپ و یا به مراجع قضائی معرفی شده است.

وی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را با شماره ۱۹۰ سامانه شکایات مردمی اطلاع رسانی کنند.